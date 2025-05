Escolas do DF recebem espetáculo da Cia. Novos Candangos

Na sexta-feira (30/5), a Escola Classe 05 de Sobradinho recebe o espetáculo Os Dedos da mão de João. Com duas sessões na escola às 8h e às 10h, a peça comemora 13 anos de estrada da Companhia Novos Candangos. Depois do Guará, o espetáculo segue com apresentações na Asa Sul, Sobradinho, Estrutural e Sol Nascente. Todas as apresentações contam com acessibilidade, sendo cinco com audiodescrição (uma por escola), além de entrada gratuita e livre para todos os públicos.

A peça passeia pelo imaginário de João por meio de seus dez dedos da mão. Cada dedo é um personagem com manias e características próprias que percebe diferenças e semelhanças com os outros dedos da mão do João. A criança é uma curiosa que adora imaginar, criar e contar histórias. Um dia, enquanto brinca sozinho, percebe que seus dez dedos têm vida própria. A produção é realizada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.

Em entrevista divulgada, a atriz Tati Ramos diz que escreveu o livro que originou a peça há mais de 13 anos, livro que em 2023 foi lançado por uma editora de Portugal. “Fiquei muito feliz de saber que ia montar com meu grupo, os Novos Candangos, a versão agora em peça. A adaptação para o teatro é uma homenagem aos nossos 13 anos de companhia”, conta.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel