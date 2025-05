Iniciativa abre inscrição e premiação para rappers do DF e entorno

Projeto é exclusivo para moradores do DF e entorno - (crédito: Divulgação)

O projeto Hip Hop Sem Fronteiras, criado em 2023, está com inscrições abertas até 1º de junho para a segunda edição do evento. A iniciativa foi criada pelo DJ Raffa Santoro e tem como objetivo premiar e dar visibilidade aos músicos do Distrito Federal e entorno.

Leia também: Com entrada franca, CCBB realiza mostra retrospectiva de Kore-Eda

No total, 15 artistas solos ou grupos serão premiados. O evento tem três vagas reservadas para mulheres, duas para pessoas LGBTQIAPN+ e outras duas para pessoas com deficiência. Raffa Santoro explica que a reserva de vagas para minorias busca combater um dos principais desafios no hip hop atualmente: a inclusão de minorias em festivais ou projetos. “A maioria dos contratantes de festivais não incluem a diversidade em seus palcos. A proporção de grupos ou artistas masculinos em relação a artistas femininas, PCD, ou LGBTQIAPN+ é muito grande e, em alguns casos, o line-up nem contempla esses artistas.”

Leia também: Morre o ator Presley Chweneyagae, estrela do filme 'Infância Roubada'

Para participar, os artistas devem enviar um vídeo cantando música autoral de até 4 minutos que ainda não tenha sido divulgada em plataformas digitais. Os 15 selecionados participarão de um concurso virtual com premiação por júri e votação do público. Os prêmios para 1º e 2º lugar são, respectivamente, R$2500 e R$1500, e os dois terão a oportunidade de produzir um videoclipe com o cineasta Leandro G Moura.

Leia também: A parceria de Luísa Sonza e Joe Jonas

Todos os candidatos classificados terão uma música produzida pelo DJ Raffa Santoro e farão parte de uma coletânea distribuída nas plataformas digitais pela GRV Produções. Além disso, os 15 candidatos receberão orientações sobre a distribuição de obras em plataformas e como gerar futuras rendas.

Leia também: O retorno aos palcos de Lexa após perda da filha

Serviço

Hip Hop Sem Fronteiras

Inscrições gratuitas até 1º de junho, por meio de formulário. Mais informações no site https://www.hiphopsemfronteiras.com.br/.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel