Projeto Poéticas Carnavalescas pensa carnaval como movimento político

A exposição Poéticas Carnavalescas, com fotografias documentais do carnaval de rua deste ano no Distrito Federal, está em cartaz até 14 de junho na Galeria A Pilastra (QE 40 - Guará II). A entrada é gratuita e aberta para todos os públicos.

Leia também: Novo elenco de Harry Potter é anunciado; confira os atores escolhidos

A iniciativa foi idealizada por Humberto Araújo, que selecionou seis fotógrafos para registrarem o carnaval da cidade como fenômeno social e político. As 40 imagens expostas mostram o trabalho dos ambulantes, a presença da polícia, os movimentos políticos da festa e a alegria da folia.

Leia também: Como Dulce Maria vai retomar pop rock em novo álbum

Os fotógrafos Cristiano Carvalho, Diego Oliveira, Malinha, Ramona Jucá, Sant Caê, Yara Maya e Humberto Araújo percorreram diversas regiões administrativas para capturar as singularidades territoriais e afetivas de cada manifestação festiva no DF. A exposição propõe uma reflexão sobre o Carnaval como movimento de resistência pelo direito à cidade frente aos desafios impostos pela gestão dos espaços e tentativas de silenciamento das expressões populares.

Leia também: Menos de um ano para GTA VI: o que sabemos sobre o game?

Serviço

Poéticas Carnavalescas

Até 14 de junho, na Galeria A Pilastra (QE 40 - Guará 2). Visitação entre quarta e sexta-feira, das 14h às 19h, e sábado, das 10h às 15h. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.