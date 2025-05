Projeto leva MPB, blues e maracatu ao Espaço Cultural Renato Russo

Artistas apresentam de samba de coco, blues, MPB e maracatu no "Palco Três" - (crédito: Ana Vilela)

A última etapa do projeto Palco Três, projeto que visa promover a diversidade da música do Distrito Federal, acontece nesta quinta-feira (29/5), às 20h, no Espaço Cultural Renato Russo. A entrada é gratuita, mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível.

Thaise Mandalla, Duna Duo (Kaise Helena e Adriano Rocha) e Mestra Martinha do Coco trazem ao palco blues, MPB, maracatu e samba de coco.

O evento teve início em 15 de maio, com apresentações de Marinho Lima, Salomão Di Pádua, Marlene Souza Lima, Alberto Salgado, Alessandra Terribili e Nei Casemiro. Adriano Rocha é responsável pela direção artística do projeto.

Serviço

Projeto Palco Três

Com Mestra Martinha do Coco, Duna Duo (Kaise Helena e Adriano Rocha) e Thaise Mandalla. Nesta quinta-feira (29/5), às 20h, no Espaço Cultural Renato Russo – 508 Sul. Entrada gratuita, mediante entrega de 1kg de alimento não perecível, sujeito a lotação.