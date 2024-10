Blues com capoeira: Grupo Mandalla se apresenta no Clube do Choro

O grupo brasiliense Mandalla se apresenta hoje no Clube do Choro - (crédito: Lino Valente)

Hoje, às 20h30, o Clube do Choro de Brasília será palco de um fusão entre elementos do blues e a da capoeira, no show do álbum Capoeira'n Blues do grupo brasiliense Mandalla. Formado por Thaise Mandalla, Marco Guedes e André Lourença, o trio apresentará pela segunda vez o disco nos palcos, que concretiza o desejo de uma fusão artística entre as duas vertentes.

O álbum tem 10 músicas de capoeira, resgatando compositores de Brasília e consagrados, como mestre Bimba e mestre Pastinha, que foram adaptadas em arranjos que mesclam harmonias e instrumentos do blues com instrumentos os da capoeira. A ideia de fundir as vertentes em um trabalho artístico veio de Thaise Mandalla, vocalista da banda.

Leia também: Projeto incentiva artistas independentes a gravarem música autoral

"Pratico capoeira e ouço e toco blues desde a adolescência, e nunca havia notado ponto de convergência entre os estilos. Até sentia que ambas culturas não conversavam em nada", conta ela. "Depois me dei conta que ambas são frutos da diáspora africana nas Américas, decorrentes do processo de colonização. O blues nos EUA e a capoeira no Brasil. A partir de então, tudo se encaixou e decidi que faria algum trabalho artístico sobre."

Lançado no Dia da Consciência Negra (20/11), Capoeira'n Blues é uma jornada musical de uma fusão sonora única de grandes expressões artísticas. É a segunda vez que o show completo do álbum será apresentado ao vivo. "O retorno que tivemos do público na apresentação de lançamento foi formidável e a sensação foi de que a mensagem do álbum está bem dita. Agora temos o selo de qualidade e a certeza da força e beleza desse espetáculo audiovisual", destaca Thaise

Leia também: Eminem emociona ao revelar que será avô em nova música dedicada à filha

Quase um ano depois, Mandalla sobe aos palcos mais uma vez para mostrar o poder das duas vertentes e embalar o público em uma experiência sonora e visual, com projeção de videomapping. "Para esta segunda apresentação, estamos bem mais seguros e confortáveis uma vez que o espetáculo já nasceu e já mostrou todo seu poder e qualidade", ressalta Thaise.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco.