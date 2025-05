O raro comentário de Joe Jonas sobre o divórcio

Durante uma conversa emocionante no palco da turnê On Purpose Live Tour de Jay Shetty, realizada na última sexta-feira (23), em Hollywood, Flórida, Joe Jonas, de 35 anos, compartilhou reflexões sobre a criação de suas duas filhas com a ex-esposa Sophie Turner, de 29. A fala do cantor foi registrada em um vídeo publicado no TikTok, no qual ele revela como é a dinâmica familiar com a atriz britânica, conhecida por seu papel em Game of Thrones.

“Tenho uma relação de coparentalidade maravilhosa pela qual sou muito grato. Ter uma mãe incrível, Sophie, para essas meninas é como um sonho realizado”, afirmou Jonas durante o evento. Ele ainda destacou os valores que deseja transmitir às filhas, Willa, nascida em 2020, e Delphine, em 2022: “Quero que elas se inspirem em grandes mulheres. Que tenham a mente aberta, o coração generoso, e saibam que podem conquistar qualquer coisa.”

O gesto de carinho entre os dois não parou por aí. No sábado seguinte, Sophie demonstrou apoio ao novo álbum solo de Joe, Music for People Who Believe in Love, compartilhando em seu Instagram o link para o projeto acompanhado da legenda: “Vai, vai @joejonas”. A atitude foi vista como uma confirmação da boa convivência entre os dois, mesmo após a separação.

Joe e Sophie sempre foram discretos quando se trata das filhas, evitando expô-las nas redes sociais e preservando sua privacidade. Mesmo após o divórcio, oficializado em setembro de 2023, ambos mantiveram o compromisso de cuidar conjuntamente das crianças. Na época, a separação ganhou destaque após Sophie entrar com um processo judicial pedindo o retorno das meninas ao Reino Unido, alegando que elas haviam sido levadas de forma indevida.

Contudo, o ex-casal alcançou um acordo temporário de guarda compartilhada, permitindo que as crianças dividissem o tempo entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Em janeiro de 2024, Turner retirou as alegações formais contra Jonas, encerrando o processo judicial após a homologação do acordo parental na justiça britânica.

Como Joe Jonas retomou a vida amorosa após o divórcio

Em uma rara abertura sobre sua vida íntima, Joe Jonas, de 35 anos, compartilhou os desafios de se reconectar com o amor após o fim de seu casamento com a atriz Sophie Turner, de 29. Durante uma transmissão ao vivo no TalkShopLive, realizada na quarta-feira (21), o cantor revelou que o processo de retomar relacionamentos após o divórcio foi repleto de medos e descobertas emocionais.

A confissão veio à tona enquanto falava sobre “Only Love”, faixa que compõe seu aguardado álbum solo Music for People Who Believe in Love. A canção nasceu de uma conversa aparentemente trivial, mas marcante, com uma pessoa com quem Joe estava se relacionando na época.

“Naquele momento, eu estava começando a sair com alguém de novo e tudo parecia muito novo, assustador e até intimidador. O amor se apresenta de tantas formas, e eu estava em processo de redescobrir o que ele significava para mim”, desabafou o artista.

Segundo Joe, a ideia para o título da música surgiu de uma resposta inesperadamente simples da pessoa com quem ele estava se envolvendo. “Eu compartilhei meus receios, e ela respondeu, quase brincando: ‘Ah, é só amor’. Aquilo ficou comigo. Foi aí que percebi que ali havia algo que valia ser explorado musicalmente.”

Inicialmente, a composição foi pensada para o trio Jonas Brothers. No entanto, ao revisitar a canção, Joe percebeu que ela carregava uma carga emocional tão pessoal que decidiu mantê-la em seu repertório solo. A escolha foi feita com o apoio total dos irmãos, Nick e Kevin.

“Chamei os dois para conversar e expliquei que, mesmo sabendo que a música poderia funcionar com a banda, ela tinha muito da minha vivência. Eu revivia cenas e sentimentos muito específicos ao ouvi-la. Felizmente, eles entenderam”, contou. Nick chegou a elogiá-la abertamente: “Cara, eu realmente gosto dessa música. Acho que você deve ficar com ela.”

O divórcio de Joe Jonas e Sophie Turner foi finalizado em 2023, encerrando um casamento de quatro anos e marcando o início de uma nova fase na vida do cantor. Eles são pais de duas meninas. Posteriormente, Joe teve um relacionamento breve com a modelo Stormi Bree, que chegou ao fim em junho de 2024.