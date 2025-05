Mãe de Virgínia diz que foi pega de surpresa com anúncio da separação da filha

Margareth Serrão, mãe da influenciadora e apresentadora Virgínia Fonseca, fez uma série de publicações no Instagram, na noite desta terça-feira (27/5), e revelou ter sido pega de surpresa pelo anúncio do término do casamento da filha com o cantor Zé Felipe. “Eu fui pega de surpresa tanto quanto vocês”, disse.

Por volta das 20h50 desta terça-feira, Virgínia surpreendeu os seguidores com uma postagem anunciando o término da relação de cinco anos com Zé Felipe. “Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”, escreveu a influenciadora.

Confira a publicação:

Momentos antes da publicação da filha, Margareth compartilhou um vídeo no Instagram. Na postagem, uma mensagem: “Na vida haverá mais juízes do que torcedores. Então: liberte-se do medo e da opinião alheia e seja feliz”. Fãs da Virgínia acreditavam se tratar de uma indireta sobre a separação, mas a mãe da influenciadora tratou de desmentir os rumores.

“Fui pega de surpresa, soube na hora que vocês souberam. E se eu soubesse que isso ia acontecer, eu jamais teria postado isso”, disse. Margareth fez uma série de elogios ao ex-genro. “Eu amo o Zé Felipe, ele foi um excelente marido, é um excelente pai, excelente genro…”, disse.

