Virginia anuncia fim do casamento com Zé Felipe

A influenciadora Virginia Fonseca, anunciou, na noite desta terça-feira (27/5) por meio das redes sociais, a separação do cantor Zé Felipe. O casal estava junto desde junho de 2020 e tiveram três filhos juntos: Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de apenas 8 meses.

A apresentadora do Sabadou, no SBT, publicou uma foto do início do relacionamento com o filho do cantor Leonardo e um texto anunciando a decisão de seguirem como amigos. “Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”.

No início deste ano, surgiram boatos de que o relacionamento estaria estremecido. Em uma caixinha de perguntas no perfil do cantor, um seguidor questionou se ele e Virginia já haviam tido alguma crise feia na relação, o casal, então, respondeu que haviam se separado por 6 dias e que Zé Felipe ficou dormindo no sofá.

Depois disso, os internautas começaram a reparar e especular se os dois estariam vivendo uma fase feliz do relacionamento. Mas, Zé Felipe sempre fez questão de presentear a amada com buquês de flores, cartões e declarações apaixonadas na internet.

Em viagem recente ao Japão para comemorar o aniversário do cantor, a influenciadora contou em entrevista ao Hugo Gloss, que estaria aproveitando esse tempo para se conhecerem melhor como marido e mulher, pois tudo na relação deles aconteceu de maneira muito rápida.

Virginia finalizou a publicação pedindo para que não julguem e nem criem histórias. “Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos. Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor”, escreveu.

Confira a publicação:

