Summer Game Fest 2025: confira as datas e as empresas participantes

O Summer Game Fest, o evento de meio de ano que dá um gostinho do que vem aí na indústria dos games, começa na próxima sexta-feira (6/5). O evento confirmou a participação de mais de 60 estúdios parceiros para o evento deste ano. Entre gigantes da indústria como PlayStation, Bandai Namco, Nintendo, Square Enix, Capcom, Devolver e muitos outros.



We’re proud to welcome a record-setting 60+ partners for #SummerGameFest 2025, a global celebration of video games in Los Angeles this June. pic.twitter.com/1TZkEbKlHt — Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 28, 2025

Confira os horários das transmissões:

6 de junho

Summer Game Fest – 18h

Day of the Devs – 20h

7 de junho

Wholesome Direct – 13h

Women-Led Games Showcase – 14h

Latin American Games Showcase – 15h

Southeast Asian Games Showcase – 16h

Green Games Showcase – 17h

Future Games Show – 17h

Frosty Games Fest – 20h

8 de junho

Xbox Games Showcase – 14h

PC Gaming Show – 17h

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Vários estúdios que não costumam participar de outros eventos, vão comparecer no Summer Game Fest, como a Sony e a Nintendo podem indicar novidades fortes. As expectativas estão altas com a possibilidade não só de novos trailers, mais anúncios de jogo inéditos no palco do Summer Game Fest 2025. Você pode conferir mais informações sobre o evento acessando o link.