Brasil Game Show 2025 trará o diretor Hideo Kojima para o Brasil

Hideo Kojima, um dos maiores nomes das indústrias de games, virá ao Brasil para um encontro com os fãs na Brasil Game Show 2025 que vai contar com a participação do lendário diretor. O renomado diretor, designer, roteirista e produtor japonês retorna ao maior evento de games da América Latina após oito anos com grandes expectativas. Além de promover seu jogo Death Stranding 2: On The Beach que chega em 26 de junho.



O convidado especial irá cumprir uma ampla agenda de atividades com os visitantes nos dias 11 e 12. Entre elas estão sessões de Meet & Greet, paineis da feira e presença no júri do BGS Cosplay.

“A vinda de Hideo Kojima à BGS25 é um momento histórico para o evento e para a indústria nacional de jogos. Em 2017, ele literalmente parou a BGS e foi ovacionado pelo público na maior demonstração de admiração que já vi nessas quinze edições. Foi emocionante acompanhar milhares de vozes entoando o nome do Hideo Kojima por onde ele passava”, afirma Marcelo Tavares, fundador e CEO da Brasil Game Show. “Hideo Kojima é o nome mais influente do universo dos games na atualidade, redefiniu o conceito de narrativa interativa e foi fundamental para consolidar os videogames como obra de arte e expressão cultural.”

Hideo Kojima irá compartilhar detalhes sobre seu novo jogo em conversa aberta ao público. Nessa atração, o diretor falará sobre o processo criativo de Death Stranding 2: On The Beach, os desafios de produção e os temas que inspiraram a nova fase da franquia.

Durante o BGS Meet & Greet, os fãs terão uma oportunidade única de tirar fotos e pegar autógrafos. Já no BGS Cosplay, como jurado convidado, ajudará a avaliar as performances de cosplayers que prestam tributo a personagens icônicos dos videogames – muitos deles criados pelo próprio diretor.

Um momento de grandes mudanças

A BGS 2025 marca uma nova fase do evento, que ocupará os cinco pavilhões do Distrito Anhembi, um espaço moderno e com grandes avanços para a experiência dos expositores e do público. A mudança representa um marco na trajetória da feira, que amplia sua estrutura física e oferece infraestrutura ainda mais conectada, acessível e confortável.

Os interessados em participar da 16ª edição da BGS já podem adquirir ingressos para um ou todos os dias do evento. Mais novidades sobre atrações e lançamentos serão divulgadas em breve.