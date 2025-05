Novo filme dos Jogos Vorazes: elenco, história, lançamento e mais

A saga Jogos Vorazes, que marcou a geração da década de 2010, está de volta aos cinemas com um novo olhar sobre o universo distópico de Panem. A novidade da vez é a adaptação do livro Amanhecer na Colheita, lançado em março, que contará a história de Haymitch Abernathy, o sarcástico, alcoolista e traumatizado mentor de Katniss Everdeen e Peeta Mellark. A trama promete mostrar a brutalidade da 50ª edição dos Jogos Vorazes, da qual Haymitch saiu vitorioso e profundamente marcado.

Leia também: Brasil Game Show 2025 trará o diretor Hideo Kojima para o Brasil

A história por trás do massacre quaternário

Situado 24 anos antes dos eventos da trilogia original, Amanhecer na Colheita se passa na 50ª edição dos Jogos, também conhecida como o segundo Massacre Quaternário. Nessa versão “comemorativa” da competição, o número de tributos foi dobrado: em vez dos tradicionais 24 adolescentes, foram lançados na arena 48 jovens (quatro de cada distrito) para lutar até a morte.

Leia também: EA cancela jogo do Pantera Negra e fecha estúdio do projeto

Haymitch, ainda com 16 anos, é sorteado como um dos tributos do Distrito 12 e enfrenta uma arena muito mais cruel e politicamente manipulada do que os fãs jamais viram. O livro, que servirá de base para o filme, aprofunda a origem do personagem, mostrando seu raciocínio estratégico, suas perdas e o trauma que moldou sua personalidade anos depois.

Quem está no elenco?

O elenco completo foi divulgado, e a grande surpresa foi que os pedidos dos fãs nas redes sociais foram atendidos. A produção escalou atores muito desejados pelos fãs para dar vida a personagens específicos.

Leia também: Artista trans, Isis Broken vai de novela da Globo ao primeiro longa no cinema

Ralph Fiennes, conhecido por ser o vilão da saga Harry Potter, agora interpretará outro antagonista: Snow. Já Kieran Culkin assumirá o papel de apresentador e comentarista Caesar Flickerman, personagem que antes era de Stanley Tucci. Por fim, Elle Fanning foi escolhida para a versão mais jovem de Effie Trinket, anteriormente interpretada por Elizabeth Banks.

Para os papéis principais, a produção escalou um grupo de jovens talentos. Joseph Zada vai interpretar a versão jovem de Haymitch, enquanto Whitney Peak dará vida à namorada de Haymitch, Lenore Dove Baird.

Completando o elenco, Jesse Plemons será Plutarch Heavensbee, Mckenna Grace viverá Maysilee Donner e Maya Hawke foi escalada para o papel de Wiress.

Outros nomes confirmados incluem: Kelvin Harrison Jr. como Beetee, Lili Taylor como Mags, Ben Wang como Wyatt Callow, Molly McCann como Louella McCoy e Iona Bell como Lou Lou.



















O elenco de peso mostra que a produção vai ser grande. Para criar ainda mais expectativa, a produtora decidiu escalar também um fã. Em vídeo, no perfil oficial, é feito um chamado para uma seletiva para quem quiser participar do filme. Eles pedem que a pessoa mande vídeos com trechos do fã atuando, cantando e os surpreendendo com algo novo — o que remete muito a saga, quando os tributos precisam ganhar a confiança dos residentes da capital com carisma e talento para sobreviverem na arena.

As gravações de Amanhecer na Colheita estão previstas para acontecer no segundo semestre de 2025, com locações em Berlim (Alemanha), Atlanta (EUA) e Vilnius (Lituânia) — locais já utilizados em filmes anteriores da franquia. Os estúdios da Lionsgate Studios Atlanta estarão à frente das cenas em ambiente fechado e da pós-produção.

Contexto: o que são os Jogos Vorazes?

Para quem não conhece (ou precisa relembrar), os Jogos Vorazes fazem parte de um ritual criado pela Capital, a elite opressora do país fictício de Panem, para lembrar os distritos do fracasso da rebelião que ocorreu décadas antes.

Como punição pela revolta, cada distrito é obrigado a enviar um menino e uma menina, entre 12 e 18 anos, para lutar até a morte em uma arena transmitida ao vivo. A única regra? Apenas um pode sobreviver.

Amanhecer na Colheita tem previsão de estreia em 20 de novembro de 2026.