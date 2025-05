Harry Potter chega ao mundo da TV com série em 2026

Harry Potter finalmente chegou ao mundo da televisão. A HBO anunciou a adaptação dos livros do bruxo em formato de tevê, com temporadas e episódios que devem se debruçar detalhadamente sobre cada um dos sete livros escritos por J.K. Rowling. A série deve ir ao ar em 2026 e a própria autora está envolvida na produção executiva, uma maneira de controlar a fidelidade às histórias originais. A ideia é que os episódios possam mergulhar em detalhes abordados pelos livros, mas que ficaram de fora dos filmes.

O desembarque de Harry Potter na televisão vem após 28 anos de culto a um universo mágico comandado por crianças e perturbado por meia dúzia de adultos vilões. A saga que se tornou uma franquia começou em 1997, quando Rowling lançou Harry Potter e a pedra fundamental, o primeiro dos sete livros que seriam publicados até 2007, quando a saga é encerrada com Harry Potter e as relíquias da morte.

Os livros acabaram adaptados e renderam oito filmes, lançados entre 2001 e 2011, além de uma leva enorme de produtos paralelos. Em 2001, Rowling publicou Animais fantásticos e onde habitam e Quadribol através dos séculos, seguidos de Os contos de Beedle, o Bardo, em 2008. Os livros expandem o universo mágico da saga e materializam livros citados na narrativa. Além disso, uma espécie de última continuação em formato de peça de teatro, Harry Potter e a criança amaldiçoada, de 2016, explora o que teria ocorrido 19 anos após os eventos do último livro. Escrita por Jack Thorne e baseada em história original de Rowling, a peça teve o roteiro publicado em livro.

Esta semana, a HBO anunciou os atores que viverão o trio Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley. Os papeis foram confiados a Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout, respectivamente. Eles foram escolhidos em audições abertas pelas quais passaram mais de 30 mil crianças. Todos têm por volta de 11 anos e a ideia é que eles possam crescer junto com os personagens ao longo das temporadas, como ocorreu com os autores dos filmes.

McLaughlin é escocês e o mais experiente dos três: atuou no palco em uma versão de Macbeth ao lado de Ralph Fiennes, na série de ação Gifted, da BBC, e no filme Grow, dirigido por John McPhail. Arabella Stanton, que estreia na televisão como Hermione, interpretou a protagonista de Matilda no The Musical e participou de Starlight Express, de Andrew Lloyd Webber, no West End, a Broadway londrina. O elenco adulto terá ainda John Lithgow como Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como o frio e obscuro Severus Snape, Janet McTeer no papel da professora Minerva McGonagall e Nick Frost como o zelador gigante Rubeus Hagrid.

A britânica Francesca Gardiner será a showrunner da série, que tem como produtor executivo e diretor Mark Mylod. Gardiner escreveu os roteiros de The man in the high castle e His dark materials, além de ter sido consultora de Succession. Mylod também dirigiu alguns episódios de Succession. As filmagens de Harry Potter devem começar neste semestre, conforme anunciado pela Warner, que também produz a série, e as locações devem incluir, além de sets em estúdios, paisagens da Escócia e da Inglaterra. A ideia é dar uma atmosfera original para a produção. "Estamos encantados de ter talentos tão extraordinários a bordo e mal podemos esperar para vê-los dar vida a esses personagens tão amados", disse Gardiner, no material de anúncio do elenco divulgado pela Warner.

A Warner explicou ainda que uma das intenções é que a série revitalize o público de Harry Potter e atraia, além daqueles que acompanharam livros e filmes desde o fim da década de 1990, uma nova geração de fãs. No que diz respeito aos roteiros, a ideia é explorar todo o universo dos livros e, ao mesmo tempo, se manter fiel às narrativas originais, expandindo a mitologia e o mundo mágico do bruxo.