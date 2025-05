Sessão Cinebeijoca exibe ‘Rio babilônia (1982)’, no Cine Brasília, com entrada franca

Na próxima segunda-feira (2/6), o Cine Beijoca oferece, no Cine Brasília, às 19h, uma sessão da cópia restaurada de Rio babilônia (1982), filme nacional dirigido por Neville d`Almeida. Após a exibição, o crítico Davi Pieri media um debate com o também crítico Ulisses de Freitas e a cineclubista Yumi. O evento tem entrada franca e conta com o apoio da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB) e da organização Box Cultural.

Rio babilônia ocorre nos sete dias antecessores ao Réveillon do submundo carioca dos anos 80. O longa retrata a decadência da sociedade urbana daquela época, com seus escombros e festividades. Empresários, traficantes, políticos, jornalistas e herdeiros se encontram em cenas caóticas, que revelam a situação crua da população do Rio de Janeiro no período.

O longa dirigido por Neville d`Almeida reúne um elenco repleto de estrelas da época, como Jardel Filho, Paulo Villaça, Christiane Torloni, Wilson Grey e Antonio Pitanga, além da participação curta de Maria Gladys. A produção de comédia nacional conta com 108 minutos de duração e não é indicada para menores de 18 anos.

