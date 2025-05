Giro Cultural dá voz a quem produz o São João no Distrito Federal

Com mais de 50 apresentações previstas até agosto, o projeto Giro Cultural foi criado por Patrese Ricardo, presidente da Quadrilha Formiga da Roça, com o intuito de dar visibilidade aos grupos de quadrilha junina do Distrito Federal. Os bastidores das performances são captados para uma série audiovisual, que apresenta imagens de ensaios e depoimentos de integrantes dos grupos.

Para Ricardo, os grupos de quadrilha junina têm importância fundamental para as comunidades onde os projetos são desenvolvidos. “Muitas vezes, são adolescentes que encontram as quadrilhas juninas como válvula de escape e conseguem transmitir isso através das palavras, dos vídeos, da dança, da arte de dançar quadrilha”.

O Giro Cultural está presente em escolas públicas, igrejas e comunidades, por vezes esquecidas pela agenda cultural da cidade. “A importância e o foco principal desse projeto é plantar uma sementinha e deixar algo memorável na mente dos estudantes, professores e funcionários das escolas quando prestigiam a apresentação da quadrilha junina. Muitas vezes, são escolas da zona rural que não tem acesso à cultura, ao entretenimento, lazer, arte”, explica Ricardo.

As gravações serão divulgadas posteriormente nas redes sociais do projeto. Segundo Ricardo, a forma como o projeto é feita é essencial para a captação de recursos por parte dos grupos de quadrilha junina, que precisam arcar com custos de apresentação e confecção de trajes e figurinos: “Se não for projetos dessa magnitude e da forma que é feito o Giro, os grupos teriam uma dificuldade maior para cobrir despesas que eles tem para fazer o grupo se apresentar na temporada”.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel