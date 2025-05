Com humor, brasiliense transforma frustrações do dia a dia em livro

Situações frustrantes e constrangedoras na rotina são abordadas com bom humor nas crônicas do livro 'Sal na ferida', escrito pela autora brasiliense Alice F. Castro. A obra será lançada nesta sexta-feira (30/5), pela Editora Patua, em um evento no Ernesto Cafés Especiais (CLS 115, Bloco C, Brasília - DF).

"A inspiração foram os momentos que me frustraram. Como ir no mercado, as coisas estarem caras e as pessoas ficam se debatendo para um desconto. Ou se inscrever em uma vaga de emprego online e precisar se humilhar", relata a autora em entrevista ao Correio Braziliense.

Com um pouco de raiva e desabafo, Alice escreveu observando as dificuldades que o brasileiro passa no dia a dia. E espera que o público se identifique com a histórias relatadas nas crônicas, que, na opinião da escritora, é o formato que gera mais identificação. "Estou animada para o lançamento. Muita emoção. Quero ver as pessoas segurando o meu livro", declarou.

Na vida pessoal, a autora, que se formou em Publicidade e Propaganda pela Universidade de Brasília (UnB), trocou o trabalho como redatora publicitária para escrever prosas e crônicas. Nesta nova jornada, além do lançamento do livro, ela cursa Letras - Português e compartilha resenhas de livros e textos autorais em um Instagram.

Leia a sinopse de 'Sal na Ferida'

"Sal na ferida é uma coletânea de crônicas provocativas e bem-humoradas que expõem frustrações e constrangimentos familiares a qualquer brasileiro no século XXI.

Em um tom de desabafo, o livro passeia por temas variados, como a onipresença da tecnologia na sociedade contemporânea, a complexidade dos relacionamentos interpessoais e situações rotineiras desagradáveis que testam os limites da paciência humana.

As crônicas podem ser lidas em qualquer ordem. Algumas apresentam personagens como Sujeito, um pobre consumidor brasileiro que tenta escapar das armadilhas dos vendedores durante um passeio no shopping, ou Serginho, um síndico que faz o possível para não ser atingido pelo fogo cruzado na reunião de condomínio.

Outras foram escritas na forma de um diálogo descontraído com o leitor, trazendo reflexões divertidas sobre momentos em que rimos para não chorar, seja vivendo a tensão de um primeiro encontro ou sofrendo a humilhação de procurar uma vaga de emprego online"

Os exemplares podem ser comprados pelo site da editora: www.editorapatua.com.br

