Para quem não viu: Arnold Schwarzenegger quebra novo recorde mundial

Arnold Schwarzenegger, ator e fisiculturista com diversos recordes já registrados, adicionou mais um à sua coleção. Seu personagem Luke Brunner, da série de ação "Fubar" da Netflix, ganhou um boneco de ação de nada mais e nada menos que 6,7 metros de altura, chegando a ser mais alto que uma girafa, que tem em torno de 5,5 metros. Com o feito inédito, Schwarzenegger quebrou mais um recorde mundial e entrou — de novo — no Guinness Book.

Leia também: Retrato de um déspota esclarecido: leia crítica do filme de Wes Anderson

O boneco é uma réplica gigante dos bonecos de ação em miniatura, composto por plástico, espuma e metal. Ele foi totalmente inspirado no boneco usado na divulgação da série em outdoors na Áustria. Após ficar pronto, foi digitalizado em 3D. Além de gigante e fiel à aparência, é também um boneco funcional: seus braços são giratórios.

A construção desse boneco faz parte da estratégia de divulgação da série da Netflix. É a primeira vez que Schwarzenegger é protagonista de uma série de TV.





Outros Recordes de Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger ostenta outros títulos notáveis:

Maior número de filmes feitos por um fisiculturista : 47 até 2017

: 47 até 2017 Mais jovem vencedor do Mr. Olympia : aos 23 anos e 65 dias

: aos 23 anos e 65 dias Estrela de cinema com mais filmes licenciados em videogames: 13 até 2017

Com mais de 50 anos de carreira, ele é mais famoso por atuar em filmes como "O Exterminador do Futuro", "Conan, o Bárbaro" e "Os Mercenários".

Leia também: Com humor, brasiliense transforma frustrações do dia a dia em livro