Virginia e Zé Felipe ainda não oficializaram o divórcio

Os rumores sobre a oficialização do divórcio entre Virginia Fonseca e Zé Felipe movimentaram as redes sociais nesta quinta-feira (29/5). Internautas apontavam que o ex-casal já teria assinado os papéis, encerrando formalmente o casamento de cinco anos. A informação, no entanto, foi negada pela assessoria dos dois.

Em contato com a imprensa, os representantes de Virginia e Zé garantiram que o processo ainda não foi concluído. “A informação não procede, trata-se de uma fake news”, afirmou a equipe, após a notícia circular em perfis de fofoca e páginas especializadas.

A confirmação de que o divórcio não foi formalizado surgiu primeiro no site Hugo Gloss. O casal anunciou publicamente a separação na última terça-feira (27/5), através de uma publicação conjunta nas redes sociais, na qual explicaram que seguem unidos como amigos, priorizando o bem-estar dos três filhos.

Virginia e Zé Felipe são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. No comunicado, eles ressaltaram que, apesar do término, a família que construíram permanece sendo a prioridade. Segundo o ex-casal, a decisão foi tomada com maturidade e honestidade, sem manter um relacionamento apenas por aparência.

Desde o anúncio, o casal tem recebido o apoio de fãs e familiares. Além disso, líderes religiosos próximos a ambos estariam tentando intermediar uma reconciliação. Por enquanto, Virginia e Zé Felipe seguem oficialmente casados.