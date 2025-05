Toca Literária do Cerrado cria atividades lúdicas de leitura no DF

A Toca Literária do Cerrado chega ao Parque Ecológico Saburo Onoyama neste fim de semana com uma programação que promete mergulhar os pequenos leitores nos livros e na preservação do meio ambiente. A terceira edição do projeto tem início com uma programação aberta a toda a comunidade e com direito à participação de nomes da cultura e da produção científica locais. "Esse projeto nasceu da ideia de fazer um ambiente agradável para atrair as crianças para a leitura", explica Cristiane Salles, idealizadora da Toca, que funciona sob uma tenda geodésica construída no parque. "É uma toca que a gente enche com livros, sempre com essa temática ambiental sobre fauna, flora e águas do cerrado".

Decorada com bichos e flora do cerrado, o espaço funciona como um centro de atividades no qual o ponto de partida é a leitura, mas o de chegada é a ideia de que o meio ambiente precisa ser preservado. "A gente faz leitura de obras ,conversa sobre preservação e degradação do meio ambiente, mas sem ser muito pedagógico, de uma forma mais lúdica, para as crianças pensarem sobre a questão brincando", explica Cristiane, que visa a formação de leitores e a construção de uma consciência ambiental.

Hoje de manhã, o músico Fred Magalhães, do Patubatê, conduz uma oficina de construção de instrumentos de percussão e a engenheira agrônoma Fabiana Peneireiro faz um passeio guiado para os pequenos conhecerem a flora do cerrado. Amanhã, Daniel Búrigo faz uma oficina de desenho com as crianças, que serão convidadas a pintar as paisagens e habitantes do cerrado.

No próximo fim de semana, o ilustrador Jô Oliveira participa do projeto com uma oficina de desenho sobre os bichos da região. Um passeio ecológico, destinado a conhecer os bichos do bioma, ficará a cargo do biólogo Lucas Silva Costa, enquanto a bióloga Claudia Franco se ocupará de ensinar sobre as águas.

Durante a semana, o projeto recebe as turmas das escolas das redes pública e privada, mas, durante os fins de semana, a programação é aberta à comunidade, que só precisa se inscrever para participar. Na edição passada, realizada no Riacho Fundo, a Toca recebeu mais de mil crianças. A expectativa é que, nesta edição de 2025, participem mais de mil pequenos leitores, apesar da greve dos professores, que tem início na segunda-feira. A Toca Literária do Cerrado é inteiramente realizada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC/DF). No total, o projeto selecionado pelo edital multicultural contou com R$ 100 mil para a realização e tem apoio do Instituto Brasília Ambiental (Ibram).



Toca Literária

do Cerrado

No Parque Ecológico Saburo Onoyama. Vivências científicas e oficinas culturais. Hoje, das 9h às 12h, confecção de instrumentos de percussão com sucata e vivência musical com Fred Magalhães e Grupo Patubatê. Lotação limitada a 30 vagas, para crianças de 5 a 10 anos.

Passeio-guiado "Conhecendo a flora do Cerrado", com Fabiana Peneireiro. Amanhã, das 9h às 10h30. Oficina de artes "Impressões sobre o Cerrado", com Daniel Búrigo, das 10h30 às 12h