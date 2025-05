Peça ‘João Trovalino e Maria das Prosa’ leva teatro de bonecos à Brazlândia

A Praça da Escadaria, em Brazlândia, recebe o espetáculo gratuito João Trovalino e Maria das Prosa neste sábado (31/5). A obra é uma celebração da cultura sertaneja e conta histórias da vida no campo unindo a tradição dos mamulengos com repertório musical.

O espetáculo é interpretado por Michelle Rosa e os cantores cegos Dani Ribeiro, Edy Miranda e Lucas Teles. João Trovalino e Maria das Prosa também tem participação especial da Coletiva Casa Moringa, que fará brincadeira interativa com o público.

O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF), produção da Âmbar Produções, e apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF e do Ponto de Cultura Waldir Azevedo.

Serviço

João Trovalino e Maria das Prosa

Neste sábado (31/5), na Praça da Escadaria, orla do Lago de Brazlândia, às 16h. Entrada gratuita.