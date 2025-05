Gracyanne Barbosa vira evangélica e vai na igreja de Malafaia: Coração aberto

No domingo (25/5), a influenciadora apareceu em um vídeo na igreja neopentecostal Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC), no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro - (crédito: Observatório dos Famosos)

Após ser vista em culto de uma igreja evangélica, a musa fitness e ex-BBB Gracyanne Barbosa confirmou a conversão religiosa e falou sobre uma nova fase. "Tenho frequentado a igreja, buscado estar mais próxima de Deus e me permitindo viver essa experiência com o coração aberto", disse Gracyanne à Folha de S.Paulo na quarta-feira, 28.

"É um caminho lindo, que tem me feito muito bem, mas que ainda está sendo trilhado com calma e consciência. Cada um tem seu tempo, seu processo e eu estou vivendo o meu, com fé, respeito e muito amor", completou a influenciadora.

No domingo (25/5), a influenciadora apareceu em um vídeo na igreja neopentecostal Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC), no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Presidida por Silas Malafaia, a igreja tem várias unidades pelo País. A congregação frequentada por Gracyanne é dirigida pelo pastor Bruno Santos.