Gustavo Mioto anuncia música inédita que gravou com Ana Castela

Mesmo após o fim do relacionamento, Gustavo Mioto e Ana Castela continuam surpreendendo os fãs. Na noite desta sexta-feira (30), o cantor anunciou no X (antigo Twitter) que vai lançar uma música inédita com a ex-namorada.

Com a legenda "SOBRE PRINCESA", ele compartilhou um vídeo e revelou que a faixa — gravada ainda durante o namoro — estará disponível no dia 5 de junho, com clipe oficial.

A novidade chega após muitos fãs questionarem a ausência da canção no novo álbum de Mioto, Atemporal, lançado na última quinta (29). O projeto foi gravado ao vivo na Vibra, em São Paulo, em outubro de 2024, quando o casal ainda estava junto.

Vale lembrar que o relacionamento entre os dois foi marcado por idas e vindas desde 2023, com o término definitivo em dezembro de 2024.

Apesar do fim do namoro, a parceria musical segue firme — e animou o público, que celebrou a notícia nas redes sociais. Coincidentemente, Ana Castela também lançou seu novo álbum, Let’s Go Rodeo, no mesmo dia em que Mioto divulgou o Atemporal.