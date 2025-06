Sertanejo Fabiano fala sobre mudança de vida após emagrecer 40kg

Aos 47 anos, Fabiano Menotti vive uma fase marcada por transformações positivas, tanto na aparência quanto na saúde. O cantor, que forma dupla com César Menotti, iniciou recentemente a turnê "XX Anos – Intensidade" e celebra os resultados de sua dedicação ao autocuidado. "Nunca imaginei que ia chegar nesse ponto de cuidar tanto assim de mim, mas o resultado é maravilhoso. A energia no palco mudou demais!", revela. Fabiano perdeu 40 quilos em dois anos e diz que se sente mais leve e disposto, algo que se reflete diretamente na performance diante do público.

Nos bastidores, a rotina exigente de shows não impediu o artista de adotar hábitos mais saudáveis. Embora reconheça as dificuldades, ele reforça a importância do equilíbrio. "Agora, levo uma vida mais saudável dentro do possível, afinal estou sempre na estrada… Saúde em primeiro lugar, é o que eu falo!", diz. Fabiano procura manter uma alimentação mais equilibrada e segue com atividades físicas sempre que possível, mesmo em meio à correria da agenda musical.

Recentemente, o cantor também chamou atenção nas redes sociais por conta de um novo visual, fruto do trabalho do visagista Juarez Leite. O corte de cabelo e barba foi pensado para afinar o rosto e trazer um ar mais moderno, acompanhando a nova fase de vida de Fabiano. O resultado foi bastante elogiado e contribuiu para o sentimento de renovação que ele tem vivido.

Além das transformações físicas, o sertanejo comemora a chance de inspirar outras pessoas. "Não tem coisa mais gratificante do que receber uma mensagem de alguém dizendo que começou a se cuidar por nossa causa… Se a gente inspira a galera a ser melhor, então a missão está cumprida", conclui, emocionado com o impacto positivo que vem gerando.