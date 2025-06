Morre o ator texano de 'Boardwalk empire' Devin Harjes, aos 41 anos

Menos de três meses depois do diagnóstico de câncer, o ator Devin Harjes, 41 anos, morreu na última terça (27/5), segundo informações da The Hollywood Reporter. Entre as série que fez está Demolidor, da Netflix, e Manifest, seu mais recente trabalho, no qual atuou por nove episódios da terceira temporada.

Nascido no Texas, o ator tinha enorme apego por animais, sendo um admirador de cavalos. O talento para a atuação foi despertado quando se preparava para a faculdade e partiu para Nova York, tendo impulso na carreira como em filmes independentes e mesmo alguns liderados por estudantes.

Na televisão, Devin ficou conhecido por Boardwalk empire, no qual interpretou Jack Dempsey. Na série Gotham, ele interpretou Clyde, um guarda de banco. Ele ainda figurou em produções como Orange is the new black e FBI. No campo da vida privada, o ator foi casado com a atriz Shiva Shobitha.