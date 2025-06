Show de Lady Gaga em Copacabana entra para o Guinness Book

O mês já virou, mas o show de Lady Gaga em Copacabana segue fazendo história. O Guinness Book, o livro dos recordes, anunciou nesse sábado, 31, que a apresentação da cantora em Copacabana, no Rio de Janeiro, no último dia 3 de maio é a de "maior público de um show gratuito de uma artista feminina".

As areias da praia carioca receberam 2,5 milhões de pessoas de diferentes partes do País, além de visitantes internacionais. Foi o retorno da artista ao Brasil após 13 anos.

No que ficou conhecido como "Gagacabana", a cantora apresentou uma ópera gótica em cinco atos durante duas horas e meia. No show, cantou hits de seu álbum mais recente Mayhem, bem como clássicos da sua discografia, como "Born this Way", "Paparazzi", "Poker Face", "Shallow" e, claro, "Bad Romance".

Durante o show, a diva agradeceu à plateia. "Obrigada por fazerem história comigo", frase destacada pelo comunicado oficial da premiação no site do Guiness Book. Ao final, um show de fogos iluminou o céu carioca.

Os "Little Monsters", como os fãs da cantora são carinhosamente chamados, desbancaram o público recorde do show da rainha do pop, Madonna, que se apresentou em Copacabana em maio de 2024. Na ocasião, 1,6 milhão de pessoas compareceram.

Outro recorde em terras brasileiras

Copacabana já faz história no livro dos recordes. A apresentação do artista britânico Rod Stewart durante a virada do ano de 1994 se mantém como o maior público de um show na história, com mais de 3,5 milhões de pessoas.