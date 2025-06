Lady Gaga em Wandinha e final de Stranger Things: Veja novidades da Netflix

A Netflix realizou mais uma edição do Tudum, seu evento global para fãs, transmitido ao vivo direto de São Paulo para o mundo todo, na noite de sábado (31/5). A celebração — marcada por muita música, surpresas e aparições de estrelas — revelou uma série de novidades altamente aguardadas sobre filmes, séries e adaptações de games para 2025. Os grandes destaques da noite foram as novas temporadas de Wandinha e Stranger Things, além de projetos inéditos como Happy Gilmore 2, Frankenstein e o anúncio de produções baseadas em videogames.

Lady Gaga em Wandinha: entrada triunfal e papel inédito

A maior surpresa da noite foi a participação de Lady Gaga, que fez uma entrada dramática saindo de um caixão no palco, arrancando aplausos da plateia. Ela anunciou oficialmente a entrada no elenco da segunda temporada de Wandinha (Wednesday), interpretando Rosaline Rotwood, uma professora sombria e enigmática da Academia Nunca Mais, especialista em artes ocultas.

Gaga ainda surpreendeu os fãs ao apresentar um pocket show com faixas de seu novo álbum Mayhem, incluindo “Zombieboy” e “Bloody Mary”, encerrando a performance com “Abracadabra” em um dueto com Jenna Ortega, protagonista da série. A segunda temporada de Wandinha estreia no segundo semestre de 2025.

Stranger Things 5: teaser e datas do final épico

Outro momento de euforia do evento foi o lançamento do primeiro teaser da quinta e última temporada de Stranger Things. A prévia trouxe cenas carregadas de tensão, sugerindo o desaparecimento de Eleven (Millie Bobby Brown) e um tom mais sombrio para o desfecho da série.

As datas de estreia foram oficialmente reveladas:

Volume 1 : 26 de novembro de 2025

Volume 2 : 25 de dezembro de 2025

Episódio final: 31 de dezembro de 2025

A última temporada promete encerrar a história de Hawkins em grande estilo, com muito suspense, emoção e ação.

Novos filmes e séries para 2025

O Tudum também trouxe trailers e anúncios de novos filmes e séries que chegarão à plataforma em 2025:

Happy Gilmore 2 : Adam Sandler retorna ao icônico papel ao lado de Bad Bunny, em uma sequência que mistura humor e esportes.

RIP : Filme de ação estrelado por Ben Affleck e Matt Damon, sobre dois agentes que enfrentam uma conspiração sobrenatural.

Frankenstein : O aclamado diretor Guillermo del Toro apresentou o teaser de sua nova versão do clássico, com estreia marcada para novembro.

Fear Street: Prom Queen: Novo capítulo da franquia de terror baseada nas obras de R.L. Stine, com estreia marcada para 23 de maio de 2025.

Games ganham espaço com grandes adaptações

A Netflix reforçou seu compromisso com o universo gamer, anunciando adaptações:

Splinter Cell: Deathwatch : Animação estrelada por Liev Schreiber como Sam Fisher, com estreia no final de 2025.

Assassin’s Creed : Série live-action em produção, com Jeb Stuart (de Vikings: Valhalla) como roteirista principal.

Gears of War : Filme live-action e série animada em desenvolvimento, em parceria com o estúdio The Coalition.

Beyond Good & Evil : Filme híbrido de animação e live-action baseado no jogo da Ubisoft.

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix: Nova temporada da animação inspirada em Far Cry 3: Blood Dragon, produzida por Adi Shankar.