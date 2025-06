Open Air volta para Brasília com sessões de cinema ao ar livre e shows

Até o próximo dia 15, os brasilienses terão à disposição uma tela de cinema, montada na área do Pontão do Lago Sul, nas dimensões de uma quadra de tênis. Com o retorno do Open Air Brasil, Brasília terá a maior tela de cinema a céu aberto do mundo, vinda diretamente da Suíça, com alta tecnologia de projeção em 4K.

A estreia será amanhã, às 19h, com exibição de Anora, longa-metragem que venceu prêmios Oscar nas categorias de melhor filme, direção, roteiro, edição e atriz (Mikey Madison). Entre a badalação e os programas da protagonista de Anora, a música ocupa destaque no filme. A música também será atração para os frequentadores do Open Air Brasil.

A cantora e compositora Larissa Luz é a responsável pela abertura do evento, amanhã, às 21h35. Começou a carreira musical na banda de axé Ara Ketu em 2007, e fez parte do grupo até 2012. Desde então, conquista a carreira solo com os sucessos Estrela, Aconteceu e Cante para chamar.

No dia 10, Catto se apresenta à beira do lago. Com 15 anos de carreira, é considerada uma das maiores vozes da música brasileira contemporânea e é uma das principais representantes da comunidade trans no mundo artístico. Com canções que exploram amor, sexo e experiências da vida, a cantora acumula mais de 140 mil ouvintes mensais no Spotify e promove o último lançamento Caminhos selvagens.

Dia 12, Dora Morelenbaum — integrante do grupo Bala desejo — se apresenta e, para a noite de encerramento, quem domina o palco é Juliana Linhares. Cantora, compositora e atriz potiguar é um dos novos destaques da MPB e já coleciona canções de repercussão nacional como Balanceiro, Tareco e Mariola e Melô do bode. A artista também fez parte da trilha sonora de Auto da Compadecida 2, com as faixas Baião de dez milhões e Presepada do forró, em parceria com Marcelo Mimoso.

Há nove anos ausente da programação da cidade, o Open Air Brasil terá Brasília como ponto inicial da rota que contemplará Salvador, e, em 2026, Rio de Janeiro e São Paulo. A cada sessão, a perspectiva é de público de 1.500 pessoas. Estão organizadas 18 sessões para a telona de 325m2. A leveza do humor e da aventura costuram atrações como Deadpool & Wolverine e As patricinhas de Beverly Hills.

Outros sucessos históricos estão no cardápio, como Tudo sobre minha mãe (um Almodóvar de alta estirpe) e Ghost — Do outro lado da vida, o romance de sucesso imediato. Figuras populares da cultura brasileira marcam presença: Ney Matogrosso com a cinebiografia Homem com H (dia 10, às 19h) e Fernanda Torres (quinta, às 19h, com Os normais — O filme, que será seguido pelo curta, às 21h, Ilha das flores, com direito à exibição de Saneamento básico, o filme, às 21h15).

Na sexta, por exemplo, o engajamento social dá as caras, com Kasa branca, às 18h30, feito pelo discípulo de Cacá Diegues, Luciano Vidigal, enquanto a sessão das 21h40 será de O esquema fenício, novo filme de Wes Anderson (recém-lançado no circuito).

Serviço:

Open Air Brasil

De amanhã a 15 de junho,

às 18h, no Pontão do Lago Sul

Ingressos válidos para sessão única e para os shows, disponível no Sympla, a partir de R$ 45

