Catia Fonseca diz estar sem sexo com marido devido a tratamento: ‘Na seca’

Catia Fonseca, de 56 anos, compartilhou com os seguidores um momento íntimo de sua vida pessoal. Ao ser questionada sobre como tem enfrentado a chegada da menopausa, a apresentadora revelou que está passando por um processo de transição hormonal e, por conta disso, está temporariamente sem manter relações sexuais com o marido, Rodrigo Riccó, de 49 anos.

Ela explicou que ainda não sente sintomas típicos da menopausa, mas resolveu iniciar um tratamento preventivo. "Não tô sentindo nada ainda", contou. Segundo Catia, há anos ela faz uso contínuo de anticoncepcionais sob orientação médica, e agora decidiu começar o desmame gradual das pílulas para medir os níveis hormonais com mais precisão. "Falei [para a ginecologista]: segura um ou dois meses, que aí eu paro de tomar a pílula por um tempo", explicou.

Essa mudança trouxe um impacto direto na rotina do casal. De forma bem-humorada, Catia contou que ela e o marido estão passando por um período de abstinência. "Aí já viu, né? Seca geral de amorzinho, Rô. Já era… até um mês e pouquinho", disse, acrescentando que após 15 dias sem os anticoncepcionais, retomará o uso, mas ainda levará um tempo até o corpo se readaptar.

Catia e Rodrigo estão juntos desde 2013. Ele, que já dirigiu o programa da apresentadora na Band, se afastou do cargo após encerrar seu contrato com a emissora no fim do ano passado. Apesar das mudanças e desafios, o casal demonstra leveza e parceria, enfrentando com bom humor as fases naturais da vida a dois.

