Virginia Fonseca e Zé Felipe fazem post juntos para celebrar o aniversário de filha

Mesmo após o fim do casamento, Virginia Fonseca e Zé Felipe mostraram que a união pela família continua firme. Nesta segunda-feira (2), os dois publicaram uma mensagem conjunta para celebrar o aniversário de 4 anos da filha mais velha, Maria Alice. A festa, realizada em Goiânia, foi marcada por uma decoração delicada em tons de rosa e azul bebê, com nuvens, anjos e o tema "O Céu de Maria Alice", escolhido especialmente para a data.

O ex-casal chegou junto ao evento, acompanhado não só da aniversariante, mas também dos outros dois filhos: Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de apenas 7 meses. A presença conjunta e o uso das alianças por ambos despertaram a curiosidade dos fãs, que passaram a especular uma possível reconciliação. No entanto, até o momento, Virginia e Zé Felipe mantêm a separação anunciada na semana anterior, quando estavam em viagem por Portugal.

Mesmo com o clima de separação, os dois seguem dividindo a mesma casa e, inclusive, foram vistos treinando juntos horas antes da comemoração. A escolha de manter a festa em família e a publicação com a mensagem "Maria Alice 4 anos!! Que Deus abençoe e esteja presente em cada momento dessa festa linda" reforçam o compromisso dos dois com o bem-estar e a felicidade dos filhos. O casal tem sido elogiado pela maturidade com que vem conduzindo a situação.

Para preservar a privacidade dos filhos, os convidados foram orientados a não usarem celulares durante a festa. Ainda assim, o pouco que foi compartilhado nas redes já encantou os seguidores, que destacaram a sintonia entre Virginia e Zé Felipe durante o evento. Embora o casamento tenha chegado ao fim, a parceria entre os dois como pais segue sendo uma prioridade.

