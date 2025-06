Chico Buarque passa por cirurgia no Rio

O cantor e compositor Chico Buarque de Holanda, 80, passou por cirurgia em hospital do Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (3/6). A notícia é do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo. Ao Correio, a Rede D'Or da capital fluminense — que abrange o Copa Star, onde o artista segue internado — disse que verifica a informação.

Leia também: Chico Buarque completa 80 e é homenageado com show no Clube do Choro