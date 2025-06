Confira quais jogos serão anunciados no Summer Game Fest 2025

O Summer Game Fest 2025 vai começar nesta sexta-feira (6/6), abrindo com uma transmissão para mostrar trailers e gameplays dos próximos jogos que vem tanto ainda em 2025, quantos nos anos subsequentes. As gigantes dos games estarão presentes no evento e com certeza trarão novidades sobre seus principais projetos, mais de 60 estúdios de games vão participar do evento. Aproveitando a ansiedade e a curiosidade dos fãs, o Correio separou uma lista de anúncios definidos, possíveis anúncios e anúncios bons demais para ser verdade.

Certezas

Death Stranding 2

A Summer Game Fest 2025 marca o retorno da Sony PlayStation e da Nintendo aos palcos dos grandes eventos de games. A empresa já tem marcada uma data para mostrar diversos detalhes do próximo jogo de Hideo Kojima, com uma Premiere do jogo marcada para 8 de junho, apresentado por Geoff Keighley, figura principal do Summer Game Fest e o do The Game Awards, o que indica que o material da SGF deve ser um teaser ou trailer preparando para o evento seguinte que deve mostrar mais detalhes do jogo de Kojima. Death Stranding 2 chega no dia 26 de junho para PlayStation 5.

Ghost of Yotei

A sequência de Ghost of Tsushima vai trazer uma nova história, um novo mapa e uma nova protagonista, a espadachim Atsu, que busca vingar sua família de um grupo misterioso e secreto. O jogo traz novamente uma história clássica no Japão feudal com um samurai como protagonista e agora na nova região o jogador irá caçar os Seis Yotei e descobrir segredos em torno daquela terra. Ghost of Yotei chega exclusivamente para o PlayStation 5 no dia 2 de outubro deste ano.

Mario Kart World

O novo jogo da Nintendo vai trazer o tradicional Mario Kart no lançamento do Nintendo Switch 2, somando a nova biblioteca que já chega com o novo console. O jogo promete trazer circuitos compondo um mundo aberto enorme, além de um elenco gigante de corredores para os jogadores selecionarem. Mario Kart World chega antes mesmo do evento, saindo no dia 5 de junho.

007 First Light

#EarnTheNumber in 007 First Light, a new game by @iointeractive. Mission brief is headed your way soon. Stay tuned for more information.#007FirstLight pic.twitter.com/Zk46IqHQfb — 007 First Light (@007GameIOI) June 2, 2025

Depois de muito tempo sem um título, o agente inglês, Bond, James Bond vai estrelar seu jogo feito pela IO Interactive, responsável por outro jogo de agente secreto, com Hitman e seu agente 47. Foi confirmado que o jogo deve ter seus primeiros vislumbres durante o Summer Game Fest 2025, trazendo o 007 de volta aos videogames.

Especulação

Intergalactic: The Herectic Prophet

O novo jogo da Naughty Dog que vai explorar o espaço e a ficção científica. O jogo ganhou teaser no The Game Awards de 2024 mostrando a ideia do projeto com a investigadora Jordan A. Mun atrás de antigos membros de sua equipe. O Summer Game Fest pode mostrar uma gameplay concreta do jogo para dar ideia do que os jogadores podem esperar do título.

Marvel's Wolverine

A Insomniac mostrou o trailer do seu projeto paralelo ao jogo do Homem-Aranha, trazendo o mutante favorito dos quadrinhos para o mundo dos games em 2021. Desde então, Marvel 's Wolverine não teve nenhuma novidade, principalmente porque ocorreram diversos vazamentos do jogo, com vários vídeos mostrando até partes jogáveis do título. Agora que a poeira dos vazamentos da empresa baixou, talvez a Insomniac sinta vontade de finalmente mostrar um trailer de jogabilidade.

Resident Evil 9

Depois de vários remakes, dos três títulos da série clássica de Resident Evil, a Capcom finalmente pode estar preparando uma sequência da sua franquia. E depois dos eventos de Resident Evil 8, os protagonistas conhecidos como: Leon S. Kennedy, Chris Redfield e Jill Valentine podem retornar para encabeçar o novo jogo. O Summer Game Fest 2025 pode ser muito bem o palco e o momento para uma revelação de um novo capítulo em Resident Evil.

Gears of War: E-Day

Marcus Fenix e Dominic Santiago voltaram aos dias de luta no mais novo título de Gears of War que vai mostrar o dia da invasão dos Locust. Anunciado em um Xbox Showcase, o novo título vai mostrar o passado dos Gears, focando principalmente nesse confronto antes dos primeiros jogos. O jogo deve ganhar um trailer de gameplay tanto durante o evento, quanto no pós-evento, quando a Microsoft já anunciou que vai fazer um evento próprio.

Onimusha: Way of the Lord

A nova interação da saga do espadachim que lida com Oni’s, da Capcom, promete ser novos ares para a franquia, mudando o estilo de jogabilidade. O Summer Game Fest 2025 pode trazer um novo trailer detalhando a história e as lutas gráficas do samurai contra os inimigos.

The Witcher IV

A sequência do maior RPG da CD Projekt Red, vai trazer uma nova protagonista, a filha adotiva do Lobo Branco, Cirilla, como a principal caçadora de monstros em The Witcher IV. O jogo deve mostrar novas escolas de bruxos, além de melhorar graficamente e as mecânicas da sequência. O título ainda não teve nenhum gameplay divulgado, o palco da Summer Game Fest pode ser o momento da CD Projekt revelar as novidades de The Witcher.

O evento ocorre na próxima sexta-feira (6/6), o Correio vai cobrir a principal transmissão através do Pevepê para conferir a transmissão ao vivo é só acessar o link.

Confira os horários das transmissões:

Sexta-feira, 6 de junho

Access-Ability Showcase - 12h

Summer Game Fest Showcase - 18h

Day of the Devs - 20h

Devolver Direct - 21h

Sábado, 7 de junho

Wholesome Direct - 13h

Women-Led Games Showcase - 14h

Latin American Games Showcase - 15h

Southeast Asian Games Showcase - 16h

Green Games Showcase / Future Games Show - 17h

Frosty Games Fest - 20h

Domingo, 8 de junho

Xbox Games Showcase - 14h

PC Gaming Show - 16h

Death Stranding 2 Game Premiere - 23h

Segunda-feira, 9 de junho

Black Voices in Gaming - 13h