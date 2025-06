Primeiro teaser de "Êta mundo melhor!" vai ao ar nesta terça-feira (3/6)

Candinho (Sergio Guizé) e seu fiel companheiro, Policarpo, estão de volta para novas aventuras na cidade grande em Êta mundo melhor! em junho na tela da TV Globo. A TV Globo exibe nesta terça-feira (3/6), no intervalo de Vale tudo, o primeiro teaser da novela está sendo criada e escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, como continuação do sucesso Êta mundo bom!, de 2016.

A novela é ambientada no final da década de 1940, e início dos anos 50, e parte do desfecho de Êta mundo bom! para apresentar novos desafios a personagens já conhecidos do público, como Maria (Bianca Bin), Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi), Cunegundes (Elizabeth Savala) e Quinzinho (Ary Fontoura). Ao mesmo tempo, ganha outros nomes no elenco, como Larissa Manoela, Heloísa Perissé , Luís Miranda, Nivea Maria e Evelyn Castro, que integram novos núcleos e histórias inéditas, que prometem emocionar e divertir, sempre com a mensagem de otimismo que conquistou os brasileiros.

“Vem com uma história totalmente nova, apesar de manter boa parte dos personagens e o mesmo tom caipira do Candinho (Sergio Guizé)”, revela Walcyr Carrasco.

A história

Candinho vive agora na capital paulista com Policarpo, na mansão herdada com a partida da mãe, Anastácia (Eliane Giardini, em Êta mundo bom!). Apesar de toda riqueza que o cerca, ele enfrentará uma nova saga, em torno da qual a trama vai girar: a busca pelo filho perdido, Junior/ Samir (Davi Malizia). Filomena (Débora Nascimento, em Êta mundo bom!) morre em um incêndio, durante uma tentativa de fuga com Ernesto (Eriberto Leão), e a criança acaba em um orfanato administrado pela malvada Zulma (Heloisa Périssé).

Enquanto Candinho encara a busca pelo menino, vai enfrentar também a ganância e as artimanhas dos que estão de olho em sua fortuna. Celso (Rainer Cadete), decepcionado por não ter sido contemplado no testamento da tia Anastácia, se alia à irmã Sandra (Flávia Alessandra) para tentar abocanhar o dinheiro do primo.

Mesmo com todos os desafios, ele segue, movido pela fé no reencontro com o filho e ganha a companhia de um novo amigo, o professor Asdrúbal (Luis Miranda) e o frescor de uma nova paixão, Dita (Jeniffer Nascimento), que se muda para a cidade grande em busca de uma vida melhor e cruza a vida do protagonista.

Também entre os novos personagens está a enfermeira Estela (Larissa Manoela), que guarda um passado misterioso. Estela dará aulas no orfanato e se torna grande amiga de Dita, que agora assume como protagonista, fazendo par com Candinho.

A novela ainda traz no elenco nomes como, Castorine, Cleiton Morais, Dhu Moraes, Duio Botta, Fábio De Luca, Flávio Tolezani, Kênia Bárbara, Kenya Costa, Laura Fernandez, Lu Grimaldi, Luciana Fernandes, Marcelo Argenta, Maria Carol, Mariana Bridi, Miguel Rômulo, Monique Alfradique, Paula Burlamaqui, Rosane Gofman e Tony Tornado. No núcleo infantil, estão Arthur Yera, Dandara Arcebispo, Isaac Amendoim, Isabelly Carvalho, Marina Cypriano, Maya Dias, Tom Zé, Vicente Alvite, entre outros.