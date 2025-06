Francisco Galeno será sepultado em Brasília nesta quinta

Galeno morreu no Delta do Parnaíba, onde passou a morar nos últimos anos - (crédito: Zuleika de Souza/CB/D.A Press)

Nesta quinta-feira (5/6), familiares, amigos e admiradores se despedem de Francisco Galeno. O sepultamento ocorre, às 15h, na Ala dos Pioneiros do Cemitério Campo da Esperança, depois do velório na Igrejinha da 308 Sul, onde paredes pintadas pelo artista piauiense dividem espaço com azulejos de Athos Bulcão. O corpo do artista está a caminho de Brasília em carro funerário e a previsão é de que haja uma missa de corpo presente, às 12h, na Igrejinha. Francisco Galeno morreu em Parnaíba e o corpo dele deve chegar a Brasília ainda nesta quarta-feira (4/6).

Galeno chegou em Brasília aos 8 anos, morou em Brazlândia por muito tempo e fez da arte um elo entre Piauí e Distrito Federal. As combinações visuais que produziu ajudaram a conceber a identidade de Brasília a partir de influências nordestinas.

O presente de uma obra de Galeno, dado, em 2012, pela então presidente Dilma a Barack Obama, exemplifica a dimensão alcançada pelos trabalhos do artista, que foram exibidos em diversos países.