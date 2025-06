Entenda por que a capivara se tornou um ícone cultural no Brasil e no mundo

A capivara se tornou um símbolo cultural do Brasil, além de popularizar-se em outros países. No Japão, por exemplo, o animal nativo da América do Sul é tema de cafés, presente para ser acariciado pelos clientes. No Brasil, as capivaras estampam camisas, dão formas a alimentos e protagonizam páginas nas redes sociais.

No ambiente virtual, as capivaras são conhecidas por viver em paz com todos os integrantes do reino animal – aparecendo em vídeos pegando carona nas costas de jacarés, criando laços com cachorros e até cumprimentando humanos. A música Capybara, composta pelo desenvolvedor de jogos russo Alexy Pluzhnikov, virou trend global no TikTok, trilha sonora de memes e dancinhas.

O temperamento calmo da capivara e sua capacidade de adaptação com ambientes diversos criou uma relação de apreço com o animal. O ilustrador Rodrigo Vaz, que comanda a página de humor capyverso no Instagram, compartilha o personagem com mais de 500 mil seguidores. Retratando um humor brasileiro, Rodrigo recebe mensagens de fãs da capivara todos os dias. “Para minha surpresa, capivara é unanimidade nacional”, comenta Rodrigo, que começou o trabalho com desenhos felinos, mas resolveu mudar para uma representação mais abrasileirada.

Produtos com a capivara fazem sucesso na loja online de Rodrigo, que descreve ter as contas pagas pelo animal querido. O personagem é tema de camisetas, canecas, chaveiros e bottons. O ilustrador atribui o sucesso à personalidade do animal: “A capivara passa uma tranquilidade, como se fosse uma mistura de rato e cachorro gigante. Nenhum vídeo mostra ela sendo agressiva, sempre pacífica com cara de desconfiada.”

Natureza dócil

Segundo Cinthia Martins Corbetta, bióloga e doutoranda em Ciências Biológicas, as capivaras convivem pacificamente com outras espécies porque são animais de natureza dócil e não territorialistas. “Elas não costumam competir por alimento ou espaço, o que facilita a convivência com diferentes animais. Além disso, seu comportamento calmo ajuda a evitar conflitos”, explica.

Esse comportamento é na maioria instintivo, que a especialista destaca se tratar de um animal tranquilo e sociável com diferentes espécies – uma semelhança com o povo brasileiro.

Espírito nacional

A popularidade da capivara pode ser compreendida, do ponto de vista sociológico, como resultado da construção simbólica de um animal que representa tranquilidade, coletividade e resistência, segundo Deividi Lira, mestre em Sociedade e Desenvolvimento Regional. “São valores que ganham destaque em tempos de exaustão social e polarização”, enfatiza.

Além disso, a presença de capivaras em parques, às margens de lagos – como no caso de Brasília – a torna próxima da experiência cotidiana da sociedade, favorecendo sua identificação como ícone cultural, opina o sociólogo. “Na cultura digital, a capivara assume uma função simbólica de resistência e afetuosa ao ritmo acelerado e performático das redes sociais”, pontua Lira. “Em memes, vídeos e ilustrações, a capivara é frequentemente humanizada como alguém sábio, calmo e gentil.”

A viralização da capivara reflete características sociais brasileiras, o que Lira justifica como uma semelhança com o jeito da população lidar com adversidades – por meio do humor, da afetividade e da coletividade.“A figura da capivara, ao mesmo tempo, marginal e querida, simboliza a capacidade brasileira de conviver com o caos com leveza, criando laços mesmo nas margens — sejam elas geográficas ou sociais”, finaliza.

Capivara ao redor do globo

Ultrapassando as fronteiras nacionais, a capivara é um sucesso mundial. Em Tóquio, Yusuke Yoshida comanda o Cafe Capyba, onde cria duas capivaras: Kohaku e Pisuke. "Queria passar mais tempo com elas e fazer com que mais pessoas soubessem como elas são fofas", disse em entrevista à BBC News Brasil. "Eu adoro a forma do rosto das capivaras e sua natureza gentil. Elas gostam de ser acariciadas."

O animal também é homenageado nos Estados Unidos e no Reino Unido. No Tennessee, existe um café cheio de pelúcias de capivaras. No mercado Camden, um dos mais populares de Londres, os clientes podem contemplar uma instalação de capivaras.

A capivara, com sua natureza pacífica e carisma singular, transcende o status de animal silvestre para se firmar como um símbolo cultural que expressa afetividade, resistência e identificação coletiva — no Brasil e além.