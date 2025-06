Summer Game Fest começa nesta sexta-feira e terá transmissão ao vivo do Correio

Pelo segundo ano, o programa de games do Correio Braziliense vai cobrir ao vivo, um dos maiores eventos de games do ano. - (crédito: Reprodução/Summer Game Fest )

O Summer Game Fest 2025, marca a chegada da onda de eventos e novidades que o mundo dos games vão receber com o início do meio do ano. A partir desta sexta-feira, o show reunirá mais de 60 empresas que atuam como gigantes da indústria para participar da edição deste ano. A apresentação principal começa às 18h (Horário de Brasília) e é seguida pela apresentação do Dia dos Desenvolvedores às 20h e encerrando o dia com a tradicional Devolver Direct, apresentação especial da gigante apoiadora dos indies, a Devolver Digital, às 21h.



O Correio vai cobrir mais uma vez a apresentação principal através do Pevepê, com transmissão ao vivo para acompanhar o Summer Game Fest 2025, a partir das 17:45. Você pode acompanhar tanto no vídeo abaixo, quanto marcar o sininho no link para receber a notificação assim que o evento estiver no ar.

No início desta semana, tanto a Unreal, quanto a PlayStation já abriram os serviços dos eventos de game, com seus próprios shows digitais, eventos esses que serão prolongados até segunda-feira (9/6).



Confira o horário de todas as transmissões:

Sexta-feira, 6 de junho

Access-Ability Showcase - 12h

Summer Game Fest Showcase - 18h

Day of the Devs - 20h

Devolver Direct - 21h

Sábado, 7 de junho

Wholesome Direct - 13h

Women-Led Games Showcase - 14h

Latin American Games Showcase - 15h

Southeast Asian Games Showcase - 16h

Green Games Showcase / Future Games Show - 17h

Frosty Games Fest - 20h

Domingo, 8 de junho

Xbox Games Showcase - 14h

PC Gaming Show - 16h

Death Stranding 2 Game Premiere - 23h

Segunda-feira, 9 de junho

Black Voices in Gaming - 13h

