Confira os principais anúncios do State of Play de junho

Na temporada de meio do ano, a Sony revelou o primeiro trailer de 007: First Light e o novo jogo de luta da Arc System com os personagens da Marvel. - (crédito: Reprodução/Sony PlayStation)

Nesta quarta-feira (4/6) a Sony exibiu mais uma edição do seu evento digital, o State of Play, mostrando algumas novidades do mundo dos games, como o primeiro gameplay de 007 First Light e a revelação de Nioh 3.

Confira:

Pragmata

Capcom abriu os trabalhos demonstrando o gameplay de Pragmata que traz uma androide e um astronauta como protagonistas. A aventura espacial mostra vários combates com robôs gigantes em uma base no espaço com vista para a Terra. Pragmata ganhou agora uma janela oficial para chegar, tendo como lançamento algum momento de 2026.

Romeo is a Deadman

Do mesmo criador de No More Heroes e Lollipop Chainsaw, dois jogos de hack’n’slash, Suda 51 mostra o mais novo título da Grasshopper Studios, Romeo is a Deadman, traz um caçador de monstros, viajante no tempo, que é um zumbi robô. O trailer trouxe momentos sangrentos em destaque com várias partículas voando e uma grande quantidade de cenários e inimigos disponíveis para o jogador exterminar. Romeo is a Deadman chega em algum momento de 2026

Silent Hill F

O novo terror da Konami trouxe mais um trailer aterrorizante mostrando algumas das criaturas que atormentaram a protagonista em sua jornada. Silent Hill F ainda mostrou um pouco da jogabilidade, mostrando Hinako Shimizu fugindo de um terrível monstro e até reagindo na luta corpo-a-corpo com armas brancas. O jogo ainda teve a sua data finalmente revelada em 25 de setembro deste ano.

Ninja Gaiden: Ragebound

Do mesmo estúdio de Blasphemous, Ninja Gaiden: Ragebound traz a nostalgia dos jogos 2D da franquia com as mecânicas e a dificuldade da era 3D. O jogo chega em 31 de julho deste ano.

Metal Gear Solid Delta

O super-agente da Konami, Naked Snake vai retornar com uma versão remasterizada de um dos principais jogos da franquia de Metal Gear. Metal Gear Delta: Snake Eater trouxe um trailer mostrando a jogabilidade dos chefes nas lutas táticas contra Snake. O jogo chega em 28 de agosto desse ano ao PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Nioh 3

A Koei Tecmo revelou em primeira mão no State of Play a chega de Nioh 3, terceira entrada da série do soulslike que promete sair do escopo samurai da série e a adicionar o estilo ninja para os jogadores terem diferentes mecânicas. Monstros gigantes, ambientações devastadas e novos desafios. Nioh 3 já tem uma demo disponível e chega no início de 2026.

007: First Light

Bond, James Bond finalmente teve seu jogo mostrado em detalhes no State of Play. Produzido pela IO Interactive, mesmo time por trás dos jogos de Hitman, 007: First Light será um jogo de furtividade e ação com vários equipamentos de espionagem, onde o jogador vai controlar o jovem agente do Serviço Secreto da Inglaterra. O jogo será lançado apenas em 2026.

Marvel Tokon: Fighting Souls

Novo jogo da Arc System Software, de Dragon Ball FighterZ e Guilty Gear, foi anunciado no State of Play, mostrando os heróis da Marvel em um jogo de porradaria. Com Homem de Ferro, Ms. Marvel, Capitão América, Motorista Fantasma, Tempestade, Doutor Destino, Homem-Aranha e Senhor das Estrelas, Marvel Tokon ressalta o estilo clássico da Arc, com gráficos desenhados e estética de luta de jogos clássicos 2D dos arcades. O jogo chega em algum momento de 2026.

