Nintendo Switch 2 chega oficialmente ao Brasil; veja jogos disponíveis

Esta quinta-feira (5/6) marca o lançamento mundial do segundo console híbrido da gigante japonesa, o Nintendo Switch 2. Uma versão com mais poder de hardware e novas ferramentas para os jogadores experimentarem. No Brasil, o console teve sua pré-venda aberta no início de maio e agora no mês oficial de lançamento, nenhum grande lojista tem mais unidades à venda, sobrando espaço para o mercado paralelo atuar e aumentar em muito o preço estabelecido pela empresa.



Preço

Lá fora — tomando os Estados Unidos como exemplo — o Nintendo Switch rivaliza com PlayStation como segunda plataforma mais cara entre os consoles. Considerando que a versão digital, sem leitor de disco, do PlayStation 5 custa U$ 499, o Switch 2, inicialmente vai contar com duas versões, uma delas com o console base apenas e a outra com o console e o novo Mario Kart World, com elas custando, respectivamente, U$ 449 e U$ 499. Enquanto a versão mais poderosa dessa geração do Xbox, o Series X, está pouco mais de 50 dólares a mais que o console da Sony e da Nintendo, saindo por U$ 549.

Leia mais: Confira os principais anúncios do State of Play de junho

No cenário Brasil do espectro, nos grandes varejistas, o console da Sony, na sua versão digital que acompanha até dois jogos, pode ser adquirido por R$ 3.254,07, o Nintendo Switch teve um preço de mercado sugerido antes do anúncio da pré-venda, que foi respeitado pelos vendedores brasileiros diga-se de passagem, a versão base chegaria com um preço parecido que o PlayStation 5 atingiu, chegando ao mercado por R$ 4.499. E a versão com Mario Kart World sairia por R$ 4.799. O que mantém ele no ranking de segundo mais caro, com o Xbox Series X saindo por R$ 4.839 no Brasil.

Vendas

Quando um novo console chega ao mercado, as unidades dessa nova versão de uma gigante dos games tende sempre a acontecer escassez no primeiro lote. Mais cedo esse ano a projeção era de que Nintendo fabricasse cerca de 6 milhões de Switch 2, em seguida os analistas da empresa japonesa de ações da Pelham Smithers, apontaram que o Nintendo Switch 2 será o maior lançamento de console da história, baseado na campanha de pré-venda.

Leia mais: Confira quais jogos serão anunciados no Summer Game Fest 2025

No Brasil, apenas a Amazon, Mercado Livre e a Kabum foram responsáveis pela pré-venda inicial do Nintendo Switch 2, no mesmo dia, muitos declararam que já estavam com o estoque de reservas esgotado. Hoje (5/6), no lançamento do jogo, todos os três reabriram vendas para novos consumidores interessados no produto e a Amazon já esgotou seu estoque novamente.

O Correio falou com alguns vendedores locais que afirmaram que a distribuição foi exclusiva para os grandes varejistas no primeiro lote do Switch: “O pessoal até tem interesse, mas quando chega aqui, a gente tem que avisar sobre, porque não tem em estoque. A expectativa é que chegue no segundo semestre para a gente conseguir adquirir e vender na loja” disse um representante da Store BSB Games.

Ao G1, o diretor da Nintendo Latam, Bill Van Zyll falou sobre o estoque, preço e a tradução de jogos para português do Brasil. Sobre o preço, Bill falou sobre o mercado brasileiro e como produtos importados são impactados pelo processo com taxas aqui e ali, gerando esse preço para o consumidor final. “Sabemos que isso é motivo constante de frustração para os brasileiros, e com razão. Mas esses fatores estão, na maioria, fora do nosso controle direto. Ainda assim, temos um forte interesse em tornar nossos produtos mais acessíveis e, sempre que possível, buscamos alternativas para reduzir esses custos e repassar as melhorias ao consumidor local."

Leia mais: EA cancela jogo do Pantera Negra e fecha estúdio do projeto

Sobre a rápida escassez do estoque, o diretor destacou as três grandes Amazon, Kabum e Mercado Livre que tem atuado durante todo o processo de pré-venda do console no Brasil: “Isso mostra o grande interesse do público, mas também aponta para o desafio de atender à demanda com eficiência.

Estamos trabalhando para garantir que tanto o varejo online quanto o físico estejam abastecidos. O mercado brasileiro passou por mudanças consideráveis — basta lembrar o caso das Lojas Americanas, que já foram um dos maiores vendedores dos nossos consoles no país.

Apesar dos desafios, estamos reconstruindo parcerias com os principais varejistas para assegurar que o Switch 2 esteja disponível de forma ampla e confiável."

Jogos

No lançamento, o console já conta com uma biblioteca decente de lançamentos, com o destaque para o exclusivo Mario Kart World. Vários estúdios, como a CD Projekt Red, Epic Games e Capcom, já lançaram alguns jogos para o dia um do Nintendo Switch.

Confira os principais jogos disponíveis:

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Fortnite

Hitman World of Assassination - Signature Edition

Hogwarts Legacy

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Mario Kart World

Sid Meier's Civilization VII

Sonic X Shadow Generations

Split Fiction

Street Fighter 6

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Yakuza 0 Director's Cut

O Nintendo Switch 2 está disponível na Kabum, Amazon e Mercado Livre, os interessados podem acessar os links para adquirir o console, em ambas as versões, a versão base e a com Mario Kart World.