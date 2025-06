Ex-fotojornalista do Correio vence prêmio em festival internacional

A brasileira Tina Coêlho, de 54 anos, celebra um reconhecimento especial em sua recente trajetória como cineasta: o documentário O Calador e a Corda. O filme é sobre a pesca em alto mar e venceu o prêmio do público no Heritales — International Heritage Film Festival, em Portugal, na sexta-feira (6/6). Ex-fotojornalista do Correio Braziliense e mergulhadora profissional, Tina seguiu pelo cinema documental há seis anos, movida pela paixão pelos oceanos e pela pesca artesanal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em entrevista ao Correio, ela comenta o sentimento de ter sido premiada. “Sinto-me honrada principalmente pelo reconhecimento ter vindo do júri de audiência. Estou trilhando o caminho de comunicar, por meio de imagens, assuntos importantes. É como fazer e ter a oportunidade de fazer pontes entre mundos diferentes”, disse.

O filme, produzido de forma independente e sem nenhum patrocínio, nasceu como exercício final para uma disciplina do mestrado em antropologia visual que Tina cursou na Universidade de Lisboa. O projeto explora a arte xávega — prática tradicional de pesca em alto-mar — e foi inteiramente filmado à noite, o que exigiu da diretora novos aprendizados técnicos, tanto na captação quanto na edição de imagens.

Leia também: Fotógrafa Tina Coêlho capta flagrantes de expressões culturais e étnicas

“Mesmo tendo sido fotojornalista quase a vida toda, inclusive ‘cria’ do Correio Braziliense, nunca havia filmado antes. Tive que aprender toda uma linguagem nova, fazendo. O desafio de filmar à noite e de aprender as ferramentas de edição, além das técnicas da arte xávega, foram enormes”, relatou.

A produção de O Calador e a Corda enfrentou obstáculos típicos de projetos solo e sem financiamento. “As produções independentes, principalmente as realizadas por uma pessoa só, e sem nenhum recurso, na cara e na coragem, são os desafios que se impõem. Não é fácil fazer tudo isso sem dinheiro”, contou.

Com raízes nos Açores — seu avô nasceu no arquipélago português, onde a pesca é central na economia —, Tina tem dividido sua vida entre Brasil e Portugal desde 2018. Além do mestrado, atualmente ela está cursando doutorado em antropologia em cotutela entre a Universidade NOVA de Lisboa, o ISCTE-IUL e a Universidade de Brasília (UnB).

Mais do que retratar uma técnica de pesca, O Calador e a Corda revela a beleza e a urgência de se compreender os oceanos como parte vital da sustentabilidade global. Para Tina, contar essas histórias é uma forma de ativismo visual. “Acredito estar contribuindo para uma maior consciência da importância deste ambiente para o equilíbrio do planeta”, finalizou.