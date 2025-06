Brasilienses se preparam para assistir à despedida de Gilberto Gil

A advogada Luisa Miranda teve a oportunidade de conhecer Gil antes do show - (crédito: Mariana Reginato/CB/D.A Press)

Gilberto Gil se despede da capital federal na noite deste sábado (7/6), com a turnê Tempo Rei. O cantor sobe aos palcos do Mané Garrincha a partir das 20h30 para apresentar os principais sucessos da carreira ao público brasiliense, que promete encher o principal estádio da cidade.

Os fãs mais ansiosos chegaram ao local por volta das 18h, como foi o caso do designer Thiago Freitas, de 43 anos, que também assistiu à passagem de som da apresentação. “Foi maravilhoso. Já deu para sentir qual será o clima do show, com vários hits. Além disso, foi muito especial vê-lo tão de pertinho”, celebrou o brasiliense.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Fã de Gil desde a infância, Thiago foi influenciado pela mãe a ouvir o cantor baiano. “Quando eu era criança, ela sempre botava os discos dele para a gente escutar. Ele sempre esteve presente, foi uma figura que me acompanhou a vida inteira”, contou.

O designer define a última turnê do músico como uma oportunidade para “brindar uma carreira maravilhosa”. “É tempo também de agradecê-lo por tudo que ele fez para a cultura brasileira, enquanto artista, poeta, pensador, ministro e tudo que ele fez”, finalizou Thiago.

Leia também: ‘Chatô e os Diários Associados — 100 anos de paixão’ estreia em Brasília na próxima semana



A advogada Luísa Miranda, de 30 anos, foi uma das sortudas que participou de um encontro com o cantor. “Era um grupo de seis pessoas. Ele apertou a mão de todo mundo, foi super simpático. Foi rapidinho, mas bem legal. Também tiramos uma foto”, narrou a fã de Gil.

Para ela, a turnê de despedida também marca a primeira vez assistindo a um show ao vivo do cantor. “Minha mãe é muito fã do Gil, então eu o acompanho desde a infância. Ela não pôde vir, então estou representando ela aqui”, lamentou. “Ele é uma lenda, uma entidade da música brasileira”, acrescentou.

O casal Elisa e Anderson Rec, ambos de 50 anos, vieram de Goiânia para Brasília para prestigiar o show. “A música do nosso relacionamento é do Gil, A novidade. Então fizemos questão de escutá-la ao vivo uma última vez”, disse a psicóloga.





‘Chatô e os Diários Associados — 100 anos de paixão’ estreia em Brasília na próxima semana