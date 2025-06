Brasília Popular Orquestra realiza show gratuito na Casa do Cantador

Ceilândia recebe, neste domingo (8/6), apresentação gratuita da Brasília Popular Orquestra (Brapo), com participação especial de Sivuquinha do Acordeon. O evento, que comemora 40 anos da fundação do grupo brasiliense, ocorre, na Casa do Cantador, a partir das 17h. Não é necessário retirar ingresso, e o local tem espaço para cerca de 400 pessoas.

Leia também: Lauana Prado vence prêmio com projeto 'Transcende – Ao Vivo no Ibirapuera''

O maestro Manoel Carvalho, regente e fundador da Brapo, ressalta a multiplicidade de influências contempladas nas apresentações ao longo da história do conjunto. “Oferecemos ao público de Brasília um trabalho diferenciado de uma orquestra séria, com bons arranjos de compositores americanos, europeus e brasileiros.” A big band, que se formou despretensiosamente, segundo Carvalho, mantém a leveza com segredo da longevidade: “Se chegar aos 45 ou 50 anos, ótimo”.

Leia também: Peça sobre masculinidade discute estereótipos e desafios

Convidado especial para esta ocasião, Sivuquinha do Acordeon diz ser “importante para a carreira se apresentar com a Brapo”. Para ele, promover mistura entre o popular e erudito também é motivo de comemoração. “O popular ajuda o erudito a ter acesso ao público, enquanto o erudito eleva o nível artístico do popular”, comenta.

Leia também: Guns N’ Roses confirma show em Brasília em novembro

Este é o segundo show em comemoração aos 40 anos da orquestra. O repertório varia de acordo com o lugar. Depois da Ceilândia, a Brapo vai ao Complexo Cultural de Planaltina, sem data definida. O projeto é patrocinado pelo Fundo de Apoio à Cultura.

Serviço

Show da Brapo, neste domingo (8/6), na Casa do Cantador (Ceilândia), a partir das 17h. Entrada gratuita.

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco