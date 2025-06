Carlinhos de Jesus assina a coreografia do musical Chatô: "Muito emocionante"

O renomado coreógrafo e dançarino Carlinhos de Jesus assina pela primeira vez uma criação em musical no espetáculo Chatô e os Diários Associados — 100 anos de paixão, que chega à Brasília nesta quarta-feira (11/6). Sob supervisão do carioca, responsável pela coreografia da peça, os atores apresentam a história do jornalista Assis Chateaubriand nos palcos do Ulysses Guimarães em sessão dupla, às 16h e às 20h.

“Eu procurei trazer um realismo para a peça”, contou Carlinhos de Jesus em entrevista ao Correio. “Eu vivi essa época, então busquei retratar uma certa fidelidade cenográfica de movimentos”, disse o coreógrafo de 72 anos. Ao longo de duas horas e vinte minutos de musical, os espectadores são transportados em uma viagem entre os anos 1920 e 1980, a partir das principais conquistas de Chatô, vivido pelo ator Stepan Nercessian.

Carlinhos define a coreografia da peça como “uma moldura da história”. “Toda a parte da movimentação tem que ter uma naturalidade, desde uma cena de ensaio na rádio até uma apresentação na televisão”, explicou. Na peça, também são retratados grandes nomes da música que tiveram as carreiras impulsionadas pelo jornalista, como Carmem Miranda e Dorival Caymmi.

“Foi preciso ter um equilíbrio entre as narrativas e o que eu podia extrair do elenco, porque não são dançarinos, são atores e cantores, quase todos com pouquíssima experiência de dança. Então eu trouxe uma movimentação cotidiana e natural, dentro de cada personagem”, detalhou.

Apesar de ser a estreia de Carlinhos na direção de movimentos e coreografias de um musical, o dançarino tem vasta experiência em espetáculos — além de atuar, o carioca já foi consultor e marcador de cena de peças passadas. “Pegar um musical do começo ao fim e traçar todo um perfil, um conceito dentro de época, foi muito emocionante, ainda mais lidando com pessoas que eu admiro”, celebrou.

Amigo de Tadeu Aguiar, o coreógrafo também comemorou a oportunidade de trabalhar com o diretor pela primeira vez. “A gente se conhece há muitos anos, mas nunca havíamos trabalhado juntos. A direção dele foi muito interessante devido à experiência que ele tem. Além de muito conhecimento, ele tem muita criatividade. A cabeça dele borbulha, e eu gosto de pessoas assim. Ele me trouxe conforto, segurança e confiança. Está sendo maravilhoso trabalhar nesse espetáculo”, finalizou.

Chatô e os Diários Associados — 100 anos de paixão

Quarta-feira (11/6), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com sessões às 16h e às 20h. Entradas podem ser adquiridas por meio da plataforma Ingresso Digital, a partir de R$ 80 (meia-entrada). Classificação indicativa livre.