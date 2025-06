Ibaneis assina minuta de cessão de terreno para a Fundação Athos Bulcão

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) assinou a minuta de cessão do terreno para a construção da sede definitiva da Fundação Athos Bulcão, no Eixo Monumental, com projeto de Lelé Filgueiras. Agora, a cessão do terreno deve ser aprovada pela Câmara Legislativa do DF. O secretário de Cultura e Economia Criativa Claudio Abrantes deve apresentar a minuta, a ser lida nesta terça-feira (10/6), às 15h, em plenário da Câmara Legislativa do DF, com o pedido de urgência.

Leia também: Projeto para a sede da Fundação Athos Bulcão é econômico e elegante



Se os deputados votarem, rapidamente, a expectativa é que o projeto possa ser sancionado por Ibaneis em 2 de julho, data do aniversário de Athos Bulcão. Seria uma data de um simbolismo imenso, afirma Márcia Zarur, presidente da Fundação Athos Bulcão: "A cessão do terreno é um presente para o Athos, para Brasília e para todos nós brasilienses".



Leia também: A arquitetura de Brasília pelo olhar Correio Braziliense

Assim que estiver formalizada a cessão do terreno, a próxima etapa seria detalhar o projeto arquitetônico elaborado por Lelé Filgueiras, arquiteto de renome internacional e que foi grande amigo de Athos: "Depois, teremos que captar recursos, com emendas parlamentares e outros meios, para erguer o prédio, orçado entre 8 e 12 milhões de reais", explica Márcia Zarur.