Confira um roteiro das festas Juninas no DF para este fim de semana

As festas juninas seguem a todo vapor no Distrito Federal. Nesta sexta (13/6) e no sábado (14/6), será a vez do Arraiá do CCBB, com entrada gratuita ao público mediante retirada de ingressos on-line ou na bilheteria local.

A programação de sexta-feira tem início às 18 horas, com apresentação do grupo Só pra Xamegar. No sábado, a abertura do Arraiá é às 14h, mas o público pode aproveitar a Oficina Contos e Fuxicos às 9h30 e 14h. Além dela, o CCBB promove a Oficina Pintura Bandeirinhas do Volpi, às 11h e 16h; e a Oficina Brincadeira Junina, às 14h.

O tema da festa deste ano é o artesanato brasileiro, com foco no fuxico. “Esse tema permeia o cenário, a ambientação, a decoração, que está sendo pensada toda para refletir as lindas peças de tecido que são feitas por tanta gente talentosa pelo Brasil adentro”, comenta Camila Val, gerente geral em exercício do CCBB Brasília.

Confira a programação das festas juninas neste final de semana

13/6

Arraial Asbac - Clube da Asbac (St. de Clubes Esportivos Sul, conjunto 31) - Ingressos a partir de R$35

Arraial SindJus - Clube da Ascade (St. de Clubes Esportivos Sul, conjunto 10, lote 18) - Ingressos a partir de R$ 50

14/6

Arraial do CCBB - CCBB (Sces, Trecho 2)- Entrada gratuita

Arraial Cassab - Associação Médica de Brasília (Lago Sul, conjunto 69, lote 23) - A partir de R$307

Arraial Legis - Clube Ascade (St. de Clubes Esportivos Sul, conjunto 10) - A partir de R$25

Arraial da Boa Vontade - Escola Alziro Zarur (Asa Sul, quadra 915) - Entrada gratuita

Festa Junina Assefaz - Clube Olímpico Assefaz 9 (St. de Clubes Esportivos Sul, lote 8) - A partir de R$ 15

13 e 14/6

Festa Junina do Sesc - Sesc de Taguatinga (CNB 12, AE 2/3, Taguatinga Norte) - Entrada com 1kg de alimento

Festa Junina do Verbo Divino - Paróquia do Verbo Divino (Asa Norte, quadra 609) - Entrada gratuita

13, 14 e 15/6

Arraial Paz e Bem - Paróquia São Francisco de Assis Vicente Pires (Chácara 127, lote 1A) - Entrada gratuita

Arraial é aqui - Casa do Cantador (QNN 32 A/E, Ceilândia Sul) - Entrada Gratuita

Arraial Santo Antonio - Santuário Santo Antonio (Asa Sul, quadra 911) - Entrada gratuita

Festa Junina Nipo - Setor de Clube sul (Lote 1) - A partir de R$20

Festa Junina Imaculado Coração - Santuário Imaculado Coração de Maria (SMPW Q. 5, conj. 13, Lt 01 AE, Park Way) - Entrada gratuita

Festa Junina Nossa Senhora do Carmo - Paróquia Nossa Senhora do Carmo de Taguatinga (Qsf 5/7, Área Especial 2, Taguatinga) - A partir de R$5

Festa Junina São João Paulo II - Paróquia São João Paulo II de Águas Claras e Mangueiral (Avenida Mangueiral, Praça de Atividades 1, lote 4) - Entrada Gratuita

Festa Junina São Sebastião - Paróquia São Sebastião (EQNL 21/23, Área Especial S/N, Taguatinga Norte) - Entrada gratuita

Festa Junina do Rosário - Paróquia Nossa Senhora do Rosário (Lago Sul, SHIS QI 26, Lote H, área especial) - Entrada gratuita

Festa Junina da Esperança - Santuário Santo Antônio (Asa Sul, quadra 911) - Entrada gratuita

Festa Junina da Saúde - Santuário Nossa Senhora da Saúde (Asa Norte, quadra 702) - Entrada gratuita

Arraial da Guadá - Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe (Asa Sul, quadras 311/312) - Entrada gratuita

14 e 15/6

Arraial de Nazaré - Paróquia Nossa Senhora de Nazaré (Lago Sul, SHIS QI 01 conj. 1 lt. A)

Festas das tradições do colégio Objetivo (Estacionamento 1 do Parque da Cidade) - A partir de R$15

Festa Junina do Minas Tênis Clube - Minas Tênis Clube (SCEN, trecho 03, conjunto 06) - A partir de R$15

14, 15 e 16/6

Festa Junina do Sesc da Asa Sul (Sesc da 504 Sul) Entrada com 1kg de alimento

15/6

Festa Junina da OAB - Clube dos advogados (St. de Clubes Esportivos Sul, trecho 2, lote 32) - A partir de R$20

15 e 16/6

Festa Junina da Natividade - Paróquia Nossa Senhora da Natividade (Ceilândia, St. N QNN 21 Módulo A) - Entrada gratuita

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco