Dia dos Namorados: Jantares caseiros para harmonizar com vinho

Neste Dia dos Namorados (12/6), uma refeição caseira preparada com amor e um bom vinho para harmonizar pode ser um ótimo presente. É o que sugere a sommelière de vinho Renata Pissolatti, ao destacar que a data é uma das que mais movimentam as pessoas gastronomicamente para surpreender o parceiro.

“O amor demanda criatividade. O básico bem feito sempre encanta porque passa pela dedicação das pessoas envolvidas. Afinal, o amor mora nos detalhes”, argumenta Renata. Por isso, dedicar-se na cozinha é sempre uma opção agradável, e a especialista sugere pratos harmonizados com vinhos para o dia especial. Confira:

Rigatone com Ossobuco

Para harmonizar com a massa, Renata indica vinhos tintos que tenham passagem por barricas francesas — como um vinho da uva Cabernet Franc, Syrah e até um Corte Brasileiro com uvas frutadas e intensas como Merlot, Marselan e Tannat. Boas opções são os vinhos Alvorada Syrah da Vinícola Brasília e Insólito Corte VI da vinícola Foppa e Ambrosi.

Para preparar um Rigatone com Ossobuco, comece retirando a carne da linguiça da tripa e secando bem todas as carnes, temperando com sal e pimenta. Passe os pedaços de ossobuco na farinha e doure-os em azeite quente na panela de pressão, reservando em seguida. Na mesma panela, frite a linguiça, junte os legumes picados (cebola, cenoura, salsão e alho-poró) e refogue bem, adicionando pimenta-dedo-de-moça, alho e extrato de tomate.

Cozinhe por alguns minutos, acrescente o vinho tinto, o tomate pelado, caldo de frango, louro e tomilho. Volte as carnes para a panela, tampe e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Desfie o ossobuco, eliminando nervos e gordura, e aproveite o tutano dos ossos. Retire o louro e o tomilho do molho, junte a carne desfiada, ajuste os temperos, adicione cebolinha e um pouco de água se necessário. Cozinhe o rigatoni separadamente, misture ao ragu e sirva com parmesão ralado à parte.

Salmão defumado

Para quem gosta de frutos do mar e peixe, uma boa pedida são pratos com salmão. A entrada pode ser um carpaccio fresco que harmonizará com um espumante Brut Branco para o brinde inicial. O rótulo pode ser o espumante NOAR Brut Branco da Vinícola Terraças, conforme Renata.

Na sequência, a especialista sugere um risoto de camarão: “Com ele você poderá se manter no espumante harmonizando pois, para frutos do mar, o espumante é coringa.” Uma sequência para o paladar é um vinho branco como Riesling, Alvarinho ou Lorena, que vão ajudar a harmonizar por similaridade com a acidez. Outra boa pedida é alcançar um pouco mais de fruta no vinho através de um rótulo como um Sauvignon Blanc do Cerrado. Exemplos são o Monte Alba da vinícola Monte Castelo e La Paloma Lorena da vinícola Buffon.

Para preparar um carpaccio de salmão defumado, prefira comprar o peixe já fatiado; caso contrário, corte os filés em tiras finas de cerca de 0,3 cm de largura e 0,5 cm de espessura, usando uma faca bem afiada (passe limão na lâmina para facilitar). Disponha as tiras em um prato e, em seguida, prepare um molho com suco de limão-siciliano, cebolinha fatiada, alcaparras e azeite. Misture bem e reserve. No centro do prato com o salmão, coloque folhas de rúcula, tempere com sal e pimenta-do-reino (com moderação, já que o salmão é salgado) e finalize regando com o molho. Sirva com fatias de pão baguete ou apenas o carpaccio, conforme preferir.

Filé mignon

Se você é do time dos carnívoros e não abre mão de um bom filé nesta data especial, saiba que há bons vinhos tintos à sua disposição. Renata recomenda um Merlot com passagem por barrica, um Tempranillo, Touriga Nacional ou Cabernet Sauvignon.

Para preparar um medalhão de mignon com purê de mandioquinha e molho de vinho tinto, comece cozinhando a mandioquinha com caldo de legumes até ficar bem macia, por cerca de 20 minutos. Escorra, amasse bem e leve de volta à panela com sal, pimenta, creme de leite e 50 g de manteiga; ao final, desligue o fogo, acrescente parmesão ralado e reserve.

Para a carne, limpe o filé mignon e corte em medalhões de aproximadamente quatro dedos de altura, temperando com sal e pimenta. Aqueça uma panela com manteiga, alho amassado e alecrim e sele os medalhões por 4 minutos de cada lado, em grupos de três. Depois, leve todos ao forno preaquecido a 180?°C por mais 4 minutos. Na mesma panela, refaça o preparo com alho, alecrim e adicione vinho tinto, deixando ferver até reduzir. Se necessário, engrosse com amido de milho dissolvido, adicione açúcar e ajuste o sal e a acidez. Monte o prato com o purê, o medalhão e finalize com o molho de vinho.

Cogumelos

Pensando em uma opção vegetariana, os cogumelos são sempre ótima pedida, o que Renata harmoniza com vinhos naturais, seguindo a linha naturalista. Opte por vinhos laranjas que, apesar de feitos com uvas brancas, são compostos por bastante taninos das cascas das frutas — ajudando na percepção de boca seca e harmonizando com o sabor dos cogumelos.

Para preparar um risoto de cogumelos, comece aquecendo azeite em uma panela e refogando o alho e a cebola. Acrescente os cogumelos, metade do vinho, o tomate, o salsão e meio copo de caldo de legumes, cozinhando até os ingredientes ficarem macios. Em seguida, adicione o arroz, o restante do caldo e do vinho, sal e pimenta-do-reino moída na hora, mexendo constantemente. Quando o arroz estiver no ponto, incorpore creme de leite ou manteiga e finalize com queijo parmesão. Sirva com salsinha e cebolinha picadas por cima e, se quiser, mais parmesão e pimenta à parte.

“Lembre-se que a harmonia entre comida e vinho é sempre individual e que os temperos utilizados e suas quantidades influenciam a percepção gustativa de modo significativo contribuindo para uma boa experiência quando devidamente equilibrados”, finaliza Renata.