Stepan sobre interpretar Chatô: "É uma alegria muito grande"

O ator Stepan Nercessian e a atriz Sylvia Massari, atores do musical Chatô & os Diários Associados – 100 Anos de Paixão, participaram na tarde desta quarta-feira (11/6) do programa CB.Poder, em uma conversa bem-humorada com os jornalistas Adriana Bernardes e Severino Francisco. Durante a entrevista, os artistas compartilharam bastidores do espetáculo que homenageia o centenário do grupo de comunicação fundado por Assis Chateaubriand, uma das figuras mais influentes da história da mídia no Brasil.

Stepan, que dá vida a Chatô no palco, destacou a responsabilidade de representar um personagem real e complexo como Assis Chateaubriand. "É uma alegria muito grande, porque eu não julgo o personagem. Deixo o público tirar as conclusões. É muito legal quando você pode dar vida a uma figura histórica. O teatro só se completa com o público. Sem ele, a gente está apenas ensaiando", comentou.

Com um toque de bom humor, Stepan ainda brincou ao convidar o público: "Espero que tenha muita gente naquele teatro, porque teatro cheio é uma belezura. Quanto mais gente, melhor. Estão todos convidados. Vai ter até quentinha com arroz, feijão e batata frita… Mentira, hein? Mas eu sei que vão gostar”, disse, rindo.

Já Sylvia Massari ressaltou a força do boca a boca como forma de divulgação. "Ontem foi uma plateia maravilhosa, que chorou, se emocionou, aplaudiu no meio do espetáculo. Muito mais do que as pessoas esperavam. Isso toca, e faz com que o público recomende. Hoje teremos duas sessões e esperamos casa cheia”, afirmou a atriz.

Após a gravação do programa, os atores posaram para fotos ao lado da estátua de Chateaubriand, localizada em frente ao prédio do jornal.









Musical histórico

Com direção de Tadeu Aguiar e texto de Fernando Morais e Eduardo Bakr, Chatô & os Diários Associados – 100 Anos de Paixão transita entre passado e presente ao narrar a trajetória de Chateaubriand e de um jornalista contemporâneo vivido por Cláudio Lins. A montagem reúne 14 atores, banda ao vivo, coreografias de Carlinhos de Jesus e direção musical de Guto Graça Mello.

Depois de passar por cidades como Rio de Janeiro e Belo Horizonte, o espetáculo chega nesta quarta-feira (11/6) ao Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com sessões às 16h e às 20h30. Em seguida, a peça parte para São Paulo, onde cumpre temporada no Teatro Liberdade, entre 27 de junho e 17 de agosto. A expectativa, segundo os atores, é que o musical siga em turnê pelo país em 2025.

“É um espetáculo belíssimo, com cenário, figurino, música, dança e muita emoção. Já fiz muitos trabalhos, mas esse é especial”, concluiu Stepan.