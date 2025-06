‘Chatô & os Diários Associados’: uma mistura emocionante de boas canções e muita história

Uma noite memorável sobre a trajetória de um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro. Foi assim a apresentação para convidados do musical Chatô & os Diários Associados: 100 anos de paixão, na sala Teatro Planalto do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Em duas horas e vinte minutos, os 20 versáteis artistas do espetáculo, capitaneado pelo premiado Stepan Nercessian, no papel de Assis Chateaubriand, emocionaram o público.

Dirigido por Tadeu Aguiar, o espetáculo é uma verdadeira viagem no tempo, em que a trajetória do visionário Chatô e dos 100 anos dos Diários Associados é contada e cantada em clássicos da música popular brasileira, nas vozes de Jamelão, Carmem Miranda e Elizeth Cardoso, entre as estrelas do cancioneiro.

Uma exposição montada na entrada do teatro, com a curadoria de Cilene Vieira, gerente do Centro de Documentação do Correio (Cedoc), apresenta imagens marcantes da história de Chatô e do Correio Braziliense, como a fundação do Museu de Arte de São Paulo (Masp), a inauguração de Brasília e as capas premiadas do Correio nestes 65 anos de vida.

O musical terá, nesta quarta (11/6), duas sessões abertas ao públicos às 16h e às 20h, no Ulysses Guimarães. Ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Ingresso Digital, a partir de R$ 80 (meia-entrada). Classificação indicativa: 10 anos.