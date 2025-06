Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (15/6)

TENSÃO ESTELAR



Data estelar: Marte e Urano em quadratura, Júpiter e Saturno também.



Melhor não esperar que este seja um daqueles domingos plácidos e sem transtornos, porque a tensão estelar se fará sentir de alguma maneira, seja através de eventos repentinos, seja através da emergência dos conflitos que se cozinham a fogo lento no íntimo dos relacionamentos, seja através da angústia com que andamos enxergando nosso futuro.



A tensão não é negativa em si mesma, é como um ultimato, o peteleco que faltava para que não nos acomodemos na incerteza e que, mesmo tomados por toneladas de dúvidas e dilemas, ainda assim nos obriguemos a fazer algo prático ao nosso favor, e também ao de nossos relacionamentos.



Sem tensão, nós nos acomodaríamos em situações medíocres por pura preguiça de fazer algo, portanto, ainda que incômoda, temos de dar as bem-vindas à tensão estelar do dia de hoje.



































Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Se as tensões ressurgentes intimidam você, e sua alma se sente tentada a chutar o balde, ainda que pareça ser essa a atitude que traria alívio, procure pensar além dos resultados imediatos antes de embarcar nessa.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A todo momento há de se tomar muito cuidado para que os ressentimentos não se avolumem na alma, porque diante de tanta contrariedade é até natural que isso aconteça. Natural sim, mas não saudável.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Veja, você não é a única alma tomada por sentimentos desencontrados, isso é algo que tem se tornado bastante comum, dadas as condições do mundo. É preciso encontrar apoio e compreensão amorosa, isso sim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há pessoas por aí que se dedicam a colocar obstáculos na tentativa de impedir que você viva seu regozijo. Seu estado de ânimo subverte o que as pessoas esperam de você, e isso é algo libertador. Em frente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Melhor evitar a precipitação nesta parte do caminho, porque mesmo que você tenha esgotado toda sua paciência e queira chutar o balde, os resultados desanimariam muito no futuro, e o alívio buscado não aconteceria.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Talvez seja necessário executar algumas ações que não sejam compartilhadas com ninguém, mas que ao você se dedicar a elas crie o resultado de sua alma se sentir com mais domínio da situação. Isso é perfeito.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Mesmo que pareça impossível encontrar uma saída para o que acontece, desista de pensar assim e continue se projetando ao futuro com alegria e esperança, porque tudo vai mudar substancialmente e ao seu favor.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

As pessoas se dedicam a colocar obstáculos no caminho das outras, e os motivos são ciúme e inveja, condições que elas nem se atrevem a aceitar, porque as diminuiria. É tudo um jogo sujo que passa por normal.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Na hora em que tudo deveria decolar e adquirir ressonância, acontecem boicotes e, talvez, algumas conspirações, que nem são totalmente conscientes, mas acontecem mesmo assim. Sabedoria para lidar com isso.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As dificuldades das pessoas próximas a você são suas dificuldades também, portanto, é de pouco valor que você tente se isolar e determinar que nada do que acontece seja problema seu. É problema de todos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Apesar de que o meio de campo ficou tão embolado que pareceria acabar com o jogo, a bola ainda está em campo, há jogo pela frente. Portanto, se levante e continue tentando, porque a vida não espera por ninguém.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Mesmo que você tenha feito tudo que estava ao seu alcance para as coisas darem certo, o mundo está louco o suficiente para subverter seus esforços, e isso é um sinal de que, talvez, você deva mudar de estratégia.