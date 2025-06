Raissa Barbosa, ex-participante de A Fazenda 12, dá à luz seu segundo filho

Reprodução/Instagram Raissa Barbosa e o filho

Raissa Barbosa, ex-participante de A Fazenda 12, celebrou a chegada do segundo filho nesta sexta-feira (13). O bebê nasceu antes do previsto, após a influenciadora dar entrada na maternidade na noite de quinta (12).

Logo após o parto, Raissa compartilhou uma imagem dos pezinhos do recém-nascido no Instagram. Na legenda, escreveu: "Bem-vindo ao mundo, meu filho. Você é o meu milagre." Ela já é mãe de Felipe, seu primogênito.

Jojo Todynho, amiga e madrinha da criança, se emocionou ao conhecer o bebê por chamada de vídeo. A funkeira não conseguiu estar presente no hospital, mas garantiu que vai visitá-los no domingo.

"Estou muito feliz, estava falando com a Raissa… Ele é lindo, cabeludo. Domingo estou lá. Ele veio no susto, estava programado para o final do mês, mas não aguentou. Foi necessário fazer cesárea, ia ser parto normal, mas ela não está sozinha, está com uma amiga lá. Estou muito feliz, que presentão de Dia dos Namorados!", contou ela. "Que essa criança seja uma bênção na vida da Raissa".

Durante a gestação, Raissa passou por momentos difíceis. Sem apoio do pai da criança e da própria família, contou apenas com a rede de amigos. Emocionada, ela relatou que venceu uma ação judicial movida pelo suposto pai do bebê.

O processo, no valor de R$ 50 mil, alegava que Raissa teria incentivado ataques nas redes. A influenciadora negou e afirmou que nunca revelou o nome do pai. "Foi ele quem se identificou publicamente", disse.

Para Raissa, a chegada do filho representa força, superação e um recomeço. "Tentou me descredibilizar como mulher e como mãe, quis me pintar como uma traidora, como se eu fosse ‘uma qualquer’.