Web lamenta demissão de Sérgio Aguiar da Record: ‘Decisão errada’

Nesta sexta-feira (13), em comunicado, a Record anunciou a demissão do jornalista Sérgio Aguiar. Ele era o âncora do Jornal da Record e nem chegou a completar três meses na bancada. Na época, ele foi o substituto de Celso Freitas, que também foi demitido da emissora. O apresentador foi informado no retorno de suas férias.

Numa rede social, Sérgio confessou que o período que permaneceu na Record foi "intenso", apesar de curto. "Chegou a hora de dizer adeus, Record!! O fim de uma relação nunca é fácil!! Com a Globo, o casamento foi de 22 anos!! Na Record durou menos, quase 6. Nem por isso, foi menos intenso!! Apresentei os principais jornais da emissora: Fala Brasil, Domingo Espetacular e Jornal da Record. Uma experiência em TV aberta que faltava para minha carreira de quase 35 anos de jornalismo!! Deixo a Record com a certeza de que fiz o meu melhor e que estes trabalhos ajudaram a enriquecer minha trajetória profissional", desabafou em um trecho do comunicado.

O apresentador também revelou que não tem a menor noção do seu futuro profissional e foi demitido por ser "sofisticado." "Não sei o que me espera, mas sei que estarei sempre em busca da felicidade. Meu muito obrigado a quem me prestigiou e torceu por mim em mais este ciclo! Para quem se pergunta porque estou deixando a emissora? A versão oficial é de que eu seria sofisticado demais para um novo Jornal da Record. Seguirei por aqui contando histórias", comentou.

‘Decisão errada’

No lugar de Sérgio Aguiar, a Record convocou Eduardo Ribeiro para o Jornal da Record. O Fala Brasil será comandado por Paloma Poeta. Na rede social X, os internautas lamentaram a decisão da emissora paulista. "Perda lastimável", "Decisão errada da emissora, excelente profissional quem perde é a própria Record burra", "Poxa", "Não acredito", "Loucura, um grande apresentador, só somou para o Jornal da Record", foram alguns comentários.

