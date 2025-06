Miguel Nicolelis faz sessão de autógrafos em Brasília nesta segunda

O neurocientista Miguel Nicolelis faz uma sessão de autógrafos do livro Nada mais será como antes nesta segunda-feira (16/6), às 19h, na Livraria Travessa do CasaPark. O livro é a estreia do peesquisador brasileiro na ficção. na ficção e foi publicado originalmente em 2024.

O romance apresenta um futuro distópico no qual o mundo está prestes a colapsar. Em meio à crise ambiental profunda, dilemas existenciais de dois cientistas, tio e sobrinha, são expostos à medida que se descobre uma conspiração silenciosa com o objetivo de controlar as mentes e o destino da humanidade.

A obra vai ser adaptada para o cinema em 2027 pela diretora Iara Cardoso. A trama explora o conceito de brainets (redes de cérebros humanos interconectados), ideia proposta pelo neurocientista. Nicolelis é referência internacional na área de neurociência e autor de livros como O verdadeiro criador de tudo (2020) e Muito além do nosso eu (2011).

Serviço

Nada mais será como antes

De Miguel Nicolelis. Editora Planeta, R$ 89,90. Lançamento nesta segunda-feira (16/6), na Livraria da Travessa, CasaPark Shopping, às 19h.