Casa Rosa abre inscrições para a 2ª 'Feira da Diversidade'

Estão abertas as inscrições para a Feira da Diversidade para artistas LGBTQIAPN+ e expositores, que são convidados a mostrar trabalhos em áreas como gastronomia, moda, bem-estar e beleza. O evento, promovido anualmente pela Casa Rosa, ocorrerá na Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro (Aruc) entre os dias 12 e 13 de julho e as inscrições encerram no dia 20 de junho. Os interessados na inscrição devem residir na Capital Federal.

A Casa Rosa é um espaço de acolhimento para pessoas da comunidade LGBT em situação de vulnerabilidade e está localizada em Sobradinho. A ideia da curadoria é reunir artistas das áreas de música, arte drag, performance, teatro ou que tragam outras propostas artísticas. Todos os artistas receberão cachê. No total, há 20 vagas disponíveis para expositores com prioridade para negócios de pessoas LGBTQIAPN+. Os expositores também recebem uma ajuda de custo de R$400.

Em entrevista divulgada, o coordenador da Casa Rosa, Pedro Matias, afirma que a Feira da Diversidade é muito mais do que um evento cultural. “É uma plataforma de visibilidade, de geração de renda e de fortalecimento das redes de afeto e resistência da nossa comunidade. Para a Casa Rosa, é fundamental criar espaços como esse, onde pessoas LGBTQIAPN+ possam existir com dignidade, expressar sua arte e empreender com orgulho”, diz Pedro.

Este ano, a Casa Rosa realiza a maior edição da feira. Um dos mais importantes eventos da diversidade em Brasília, conta com uma programação de atrações culturais, além de bate-papos sobre empregabilidade trans e importantes parcerias com instituições como o SENAC, que irão proporcionar serviços ao público que vier ao evento. Além das atividades, a Feira da Diversidade encerra o projeto Trans Histórias Brasília, conduzido desde abril pela Casa Rosa.

Serviço

Projeto Feira da Diversidade

Inscrições abertas para artistas e para expositores até o dia 20 de junho. Evento programado para os dias 12 e 13 de julho.